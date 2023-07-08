Sıcak hava çocuklarda bu hastalıkları tetikliyor: Çocukları aşırı sıcaktan korumak için yapmanız gerekenler...

Aşırı sıcak ve nemden en çok etkilenen çocuklar oluyor. Isı çarpması, güneş yanığı, solunum sıkıntısı sebebi ile acil servislere başvurular arttı. Biz de uzmanı ile çocuklarımızı bu sıcak havalardan korumak için neler yapabileceğimizi konuştuk.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:28 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz mevsiminin ortasına gelirken sıcaklıklar da artmaya başladı. Öyle ki, aşırı sıcak ve nemden dolayı acil servislere başvuru sayıları da çoğaldı. Özellikle çocuklar bu durumdan çok etkileniyor. Biz de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Delibaş ile konuştuk. Sıcak ve nemden çocuklarımızı nasıl koruyabileceğimizi, hangi belirtilerin tehlikeli olabileceğini öğrendik.





Havalar çok sıcak. Bu sıcak havalar çocuklarda ne tür vakalara sebep olabilir? Sıcak havalarda çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ve vakalar ortaya çıkabilir. İşte bazı olası etkiler: Sıvı ve elektrolit dengesizliği: Sıcak havalarda çocuklar aşırı terler ve vücutlarında daha fazla su kaybederler. Yeterli sıvı alımı olmadığında dehidrasyon riski artar. Dehidrasyon, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.



Isı çarpması: Çok sıcak havalarda çocuklar aşırı ısıya maruz kalabilir ve vücutları ısınabilir. Isı çarpması, hızlı nabız, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, kusma, bayılma ve hatta bilinç kaybı gibi ciddi belirtilerle kendini gösterebilir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.