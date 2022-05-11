Sınav kaygısı hafızayı olumsuz etkiliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, sınava giren öğrenciler için başarıyı artırma ve hafızayı güçlendirme önerilerini paylaştı. Prof. Dr. Vefik Arıca, "Özellikle sınav stresiyle birlikte daha belirgin olan konsantrasyon bozukluğu veya bir başka deyişle odaklanma güçlüğü, günümüzde okul çağındaki çocukların karşılaştığı negatif etkiler içerisinde önemli bir yere sahip" diye konuştu.

BAŞARININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ODAKLANMA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, başarının önündeki en büyük engelin odaklanma olduğunu ifade ederek, odaklanmanın önemine değindi. Prof. Dr. Arıca, "Konsantrasyon veya odaklanma, kişinin şu anda üzerinde çalıştığı veya öğrendiği her şeye yönelttiği zihinsel çabayı ifade ediyor. Bu tanım bazen dikkat süresi ile karıştırılıyor ancak dikkat süresi bu zihinsel çabayı değil bir şeye konsantre olabileceğiniz süreyi ifade ediyor. İster deneyimli bir lisans üstü eğitim alan öğrenci olun, ister ilkokula yeni başlayan biri; verimli çalışmak için nasıl odaklanılacağını bulmak hemen hemen herkesin karşılaştığı bir zorluktur" dedi.

SINAV BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Sınav başarısını etkileyen faktörlere ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Arıca sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zaman yönetimindeki eksiklik, sosyal medya, çalışma ortamındaki dış uyarıcılar veya bunların hepsi hem dikkat süresini hem de odaklanma durumunu yani konsantrasyonu değiştirebilen dış etkenlerdendir. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim sırasındaki iletişim sayesinde öğrencide oluşan motivasyonu sağlayamamasını da sayabiliriz. Ek olarak, sınavlara yüklenen yanlış anlamlar çalışma motivasyonu ve odaklanma üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu durum, çocuklarımız üzerinde stres oluşturabileceği gibi daha önce karşılaşılmamış sorunları da beraberinde getirebiliyor. Odaklanma sorunu yaşayan okul çağındaki öğrenciler ve genel olarak insanlar, yenilik, sıklık, zamansal sıra ve olayların süresi gibi zamanla ilgili nitelikleri yargılayabiliyor. Ders dinlerken, alıştırma ve pekiştirme testleri çözerken veya sınav sırasında odaklanma sorunu yaşanması, yukarıda yer alan dış etkenlere bağlı olabileceği gibi bazen sağlık problemlerine de bağlı olabilir."