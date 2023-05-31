Sınav kaygısına karşı formül burada! Uzmanlar açıkladı: "Ebeveynler bunu sakın yapmasın..."

Albayati, öğrencilerin sınav öncesinde çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Öğrenciler zamanı iyi kullanmalı, beslenme ve uykusuna dikkat etmeli. Gerçekçi olmayan ve kaygıya yol açan düşünme alışkanlıklarını farklı bir gözle yeniden değerlendirmekte fayda var. Ayrıca sınava yönelik çalışmaları son güne bırakmamak çok önemli. Sınav sırasında kontrolün kendimizde olduğunu hatırlamak, yanıtlayabileceğimiz sorulardan başlamak, olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif açıklamalar getirmek bizi rahatlatır." ifadelerini kullandı.

Kaygıyı azaltmaya yönelik olarak gevşeme, dikkat artırma teknikleri, kontrollü nefes alıştırmalarının da uygulanabileceğini belirten Albayati, kaygıyı bastırmak yerine onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmanın, dikkati başka noktalara odaklamanın bu süreçte faydalı olabileceğini anlattı.

Araştırmalara göre ebeveynlerin demokratik tutumlara sahip olduğunda öğrencilerin kendini başarılı olarak tanımladığına dikkati çeken Albayati, şu görüşleri paylaştı: