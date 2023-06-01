Sınav kaygısını bitiriyor, başarıyı artırıyor! İşte hafıza güçlendiren o bitki...

Ağıl aynı zamanda bir diğer bitkinin de önemli etkileri olduğunu belirtirek; "Vücudun dirençli olması demek hafıza ve bütün vücudun dirençli olması demektir. Ginseng de vücudun direncini artırır. Hafızayla beraber bütün vücudun dirençli olması her şeyi harekete geçireceği için haliyle vücut güçlü olacak. Öğrenciler ve büyükler bu bitkileri kullanılırlarsa çok büyük faydalarını görecekler. Allah hepsinin yardımcıları olsun" dedi.

