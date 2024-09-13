Sosyal medyadan tamamen soyutlamayın! Çocuklarınız nasıl "dijitalleşmeli?"

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korhan Mavnacıoğlu, çocukların sosyal medyadan tamamen uzak tutulmasının doğru bir yaklaşım olmadığını, bunun yerine onları dijital dünyanın avantajlarını etkin bir şekilde kullanabilecek yetkinliklerle donatmanın daha önemli olduğunu belirtti.

AA Giriş Tarihi: 13.09.2024 12:50 PAYLAŞ ABONE OL

Sosyal medyanın, çağımızın en yaygın iletişim araçlarından biri olarak 7'den 70'e her yaştan insan tarafından daha fazla kullanılması, özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme taşıyor. Sosyal medya platformlarının kullanımının artmasıyla birlikte bu etkiler, devlet kurumları ve kamuoyu tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. İtalya ve Avustralya başta olmak üzere bazı ülkeler, çocukların sosyal medya kullanımına sınırlamalar getirmeyi planlıyor.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korhan Mavnacıoğlu, 2020'de dünya çapında 3,6 milyar kişinin aktif sosyal medya kullanıcısıyken, 2025 yılına kadar bu sayının 4 milyarı aşacağının tahmin edildiğini söyledi. Çocuklar ve gençlerin dijital dünyada oldukça fazla zaman harcadığını anlatan Mavnacıoğlu, "Üstelik çocuk, henüz gerçek hayatta pratiğini kazanmadığı bir iletişimin içine giriyor. Kişisel verilerini paylaşıyor, tanımadığı insanlarla diyalog kurabiliyor. Bu da siber güvenlik ve zorbalık risklerini gündeme getiriyor. Diğer yandan çocuğa ait kişisel verilerin pazarlama amacıyla toplanıp işlendiğini de biliyoruz. Bu durum haliyle aileler için tedirginlik yaratmanın yanı sıra aile içi iletişim çatışmalarına da neden olabiliyor." diye konuştu. Mavnacıoğlu, çocukların sosyal medyadan tamamen uzaklaştırılmasının ya da yasağın çözüm olmadığını belirterek, çocukları dijital dünyadaki faydalardan yararlanma becerisi yüksek şekilde donatmak gerektiğini anlattı.