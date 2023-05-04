Tuvalet eğitiminde yapılan en büyük hata! Çocuğunuz için en doğru zaman...

Çocuğun tuvalet eğitiminin psikolojisi için de çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Çelik, bu sürecin her çocukta farklı işleyebileceğini söyledi. Anne ve babalara çocukların tuvalet eğitimi ile ilgili süreci detaylı anlatan Çelik, çeşitli önerilerde de bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:26 PAYLAŞ ABONE OL

Tuvalet eğitiminin hem anne babalar hem de çocuğun kendisi için önemli bir eşik olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Fatma Çelik, "Bu süreçte en önemli nokta sabırlı olmaktır. Çocuklara tuvalet eğitiminde ceza uygulaması yanlış bir tavırdır. Tuvalet eğitimi için gerçek anlamıyla en uygun zaman çocuğun istediği zamandır. Çocuğumuzun tuvaletini kontrol etmesi için ihtiyaç duyduğu bölgenin sinir dokusu her çocukta farklı dönemlerde gelişir. Çocuğumuzun hazır görünmesi eğitimin kusursuz ilerleyeceği anlamına gelmez. İlk denemede olmayabilir, çocuğumuz istemeyebilir ya da korkabilir. O zaman gündemde böyle bir konu yokmuş gibi beklemek ve tekrar başlamanız önerilir. Olmuyorsa tekrar bekleyip yeniden başlamanız gerekir. Tuvalet eğitimi çocukların belirli bir yaşa eriştiklerinde vücutlarını kontrol edecek duruma gelmeleriyle oldukça kolaylaşır" dedi.



Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren ipuçları

Çocuğunuzu eğitime duygusal olarak hazır olmasının da büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Fatma Çelik, "Eğer direniyorsa, onu zorlamayın. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı olabilir. Zorlayıcı bir tuvalet eğitimi, çocuğunuzun kendini kötü hissetmesine yol açar, kalıcı problemlere, kabızlığa yol açabilir. Ev taşıma, kardeş doğumu, ailede ölüm, ayrılık gibi stresli dönemler denemeye başlamak için uygun zamanlar değildir" dedi ve eğitim için çocuğunuzun hazır olduğuna dair işaretleri şöyle sıraladı: "Çocuğumuzun bezi gün içerisinde en az iki saat boyunca kuru kalıyorsa, öğle uykularında bezi kuru kalıyorsa, tuvalet ihtiyacını çeşitli hareketlerle ve/veya sözlerle ifade ediyorsa, artık uykusunda kaka yapmıyorsa, kakasını yaparken yüz ifadesi değişiyor ve saklanmaya çalışıyorsa, basit talimatlarınıza uyuyor, banyoya gidebiliyor ve soyunabiliyorsa, bezi kirlenince rahatsızlık hissediyorsa, tuvaleti kullanmak istiyorsa eğitim için sürece başlayabilirsiniz."