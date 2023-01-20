Uzamış ve ısrarlı yüksek ateşli çocuklarda kalp ve damar sağlığına dikkat!

Eğer ateş yüksekliği özellikle 5 günden fazla sürmekteyse kap ve damar sistemi etkilenme riski çocukluk çağında daha fazla görülmektedir. Enfeksiyonların seyri sırasında kalp değişik şekillerde etkilenebilir:

Kalbin besleyici koroner damarlarda etkilenme

Kalp kapakçıklarında etkilenme,

Kalp kasında etkilenme,

Kalp zarlarında etkilenme,

Kalbin ritim değişikliklerine neden olan ileti sisteminde etkilenme olabilir.

Belirtiler yaş gruplarına göre değişmekle birlikte 3 ile 5 günden fazla ısrarlı ateş yüksekliğinde özellikle dikkat edilmelidir. Süt çocuklarında beslenme düzeni değişikliğinden, sık nefes alıp vermeye daha büyük çocuklarda çabuk yorulma veya göğüste ağrı gibi belirtilere neden olabilir. Hiç belirti vermeyen ve çocuk hekimi tarafından tespit edilen muayene bulguları olabilir (kalpte üfürüm veya ritim bozukluğu gibi.)

Çocukluk çağında enfeksiyonların kalp ve damar sistemi üzerine olumsuz etkileri zamanında teşhis ve tedavi ile sonuç alınabilirken geç fark edildiğinde veya teşhis konmadığında yaşamın ileri dönemlerinde daha ağır klinik sonuçlara neden olabilmektedir. Çocuklarımızın kalp ve damar sağlığını korumak açısından uzun siren inatçı ateş yükseklikleri başta olmak üzere infeksiyonlar sırasında dikkatli olunması hayati öneme sahiptir.

Prof.Dr.Ayhan Çevik,''Çocuk doktorlarımızın tespit ettiği belirtiler olması durumunda ise kısa sürede kalp muayenelerinin ve gerekli ise ekokardiyografi ile kalbin detaylı değerlendrilmesinin yapılması çocuklarımızın gelecekteki kalp sağlığını korumak açısından çok önemlidir.''dedi.