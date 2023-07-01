Uzman Klinik Psikologdan ailelere uyarı: Çocukları üstsüz denize sokmayın

Çocukları deniz ve havuza üstsüz sokmak aslında onların mahremiyetini ihlal etmek anlamına geliyor. “Ne var o daha çok küçük” diyerek görmezden gelinen bu durum, aslında çocuklarımıza büyük zarar verebilir. Peki, çocuklara bakım verenler onların mahremiyetini nasıl korumalı? İşte tüm bunları uzman klinik psikolog Aslı Karasaç Özkaya ile konuştuk.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 01.07.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:08 PAYLAŞ ABONE OL

Yazın ortasına geldik. Çoğumuz deniz ve havuz kenarlarında tatil yapıyoruz. Ya da işten güçten zaman buldukça hafta sonları çocukları yüzmeye götürüyoruz. Burada karşılaştığımız bazı görüntüler oluyor. Mesela; mayosuz yüzdürülen çocuklar, sadece alt mayosu ile kumsalda gezen çocuklar, şezlongda altı değiştirilenler ya da iç çamaşırı ile ortalıkta dolaşanlar...



"Bunda ne var, onlar sadece çocuk" diyenler olabilir ama çocukların mahremiyet duygusu yok mudur? Tamamen masum düşünen ebeveynler aslında çocuklarının mahremiyetini ihlal etmiş oluyor mu? Peki, çocuklara bakım verenler onların mahremiyetini nasıl korumalı? İşte tüm bunları uzman klinik psikolog Aslı Karasaç Özkaya ile konuştuk.





"Çocuklarda mahremiyet eğitiminin temelleri bebeklik döneminde atılmalı ve ebeveynler tarafından 0-6 yaş arasında, önce anne ve babanın ev içerisindeki tutum ve davranışlarıyla bu eğitim verilmeye başlanmalı, sonrasında yabancı kişilere karşı sınırlar öğretilmelidir. Belki pek çoğumuz bebeklikte mahremiyetin erken olduğunu ya da bebeğe mahremiyetin nasıl öğretileceği konusunda endişe yaşasa da, çocuğun özellikle kendini ifade edemediği bu dönemde daha hassas davranılmalıdır. Bunun en önemli sebebi mahremiyet eğitiminin bu dönemde verilmesi çocuğu hem ruhsal hem de fiziksel anlamda korumaktadır. Yeni doğan bir bebeğe tabi ki bu eğitimi vermek imkânsızdır. Fakat 0-3 yaş arası bir bebeğe, ebeveynleri onun bakımı ile ilgili saygı duyarsa erken dönemde bu bilinç oluşmaya başlar.