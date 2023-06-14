Uzman Psikolog Selin Küçük açıkladı! Sınav kaygısını ortadan kaldırmanın formülü...

Sınav sırasında yapılması gerekenlere de değinen Küçük, orta düzeyde yaşanan gerginliğin normal olduğunu hatırlamanın ve derin bir nefesle sınava başlamanın sakin kalmaya yardımcı olacağını bildirdi.

Selin Küçük, bu süreçte anne ve babalara da önemli görevler düştüğünü belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu süreçte çocuğunuzun desteğe ihtiyacı olduğunu unutmayın. Konuşmak, bu süreçte ne hissettiğini, ne düşündüğünü sormak, sınav sonucu ne olursa olsun sizin tarafınızdan kabul edileceğini bilmesi ve sizin tarafınızdan anlaşıldığını hissetmesi, kaygısını azaltacaktır. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak 'Ayşe ilk girişinde çok iyi bir bölüm kazandı.' 'Ali şu kadar puan almış son denemesinde' gibi kıyaslamalar çocuğunuzda kaygıyı arttıracaktır. Bu sebeple bu ifadelerden kaçınılmalıdır. Çocuğunuzun yeteneklerini ve ilgi alanlarını tanımak çok önemlidir. Beklentilerinizin bu doğrultuda ve gerçekçi olması, fikir ve isteklerine değer verildiğini hissettirecektir."