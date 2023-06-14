Uzman psikologdan önemli uyarı! "Çocuklarınızın karnesi kötü olsa bile..."

Bu nedenler; kişisel özellikler, aileden kaynaklanan sebepler, okuldan kaynaklanan sebepler olarak sıralanabilir. Anne babaların izlemesi gereken yol şöyledir; onları takdir ederek konuşmaya başlanmalıdır. Daha sonra kötü notların nedenleri araştırılmalı ve bu durumu düzeltmek için neler yapılabileceğine çocukla birlikte karar verilmelidir. Çocuğun karnesi başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanılmamalıdır. Bazı aileler öncelikle maddi ödüle yönelebilir. Çocuğun en çok istediği oyuncak bisiklet, bilgisayar oyununu almayı tercih edebilirler. 'Aferin' demek, tebrik etmek gibi ilk ödül sözel olmalıdır. Ondan sonra yaşına uygun maddi ödüller de alınabilir. Tabii maddi değeri yüksek hediyelerin öğrenme ve okul başarısına hiçbir katkı sağlamadığı unutulmamalıdır" dedi.





"ANNE VE BABA OLARAK ÇOCUĞUNUZA VERECEĞİNİZ TEPKİLER ÇOCUĞUN DİĞER ÖĞRENMELERİNİ DE ETKİLEYECEKTİR"

Özkaya, anne ve babanın çocuğun vereceği tepkilerin çocuğun diğer öğrenmelerini de etkileyeceğini söyleyerek, "Bazen ebeveynler tatilin dinlenmek anlamına geldiğini unutabiliyorlar. Onlar için tatil daha çok kötü notların düzeltilmesi üzerine planlanan bir süreç haline gelebiliyor. Ancak çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeliler.