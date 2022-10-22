Uzmanı anlattı: Kekemeliğin çözümü çocuğa yaklaşımda!

Ailelerin çocuklarında konuşma bozukluğu gözlemlediğinde baskı yapmadan yaklaşmaları gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocukluk döneminde aile bireyleri bazen çok iyi niyetle yaptıkları bazı hatalar var. Bunlar çocuğun konuşmada zorluk çektiği anlarda 'sakin ol' demek, 'nefes al öyle konuş', 'bir daha söyle' demek. Ya da çocuğun takıldığı kelimeyi tamamlamak gibi davranışlarda bulunmamak gerek. Bunlar çocuğa yanlış bir mesaj veriyor. Çocuklar buradan 'ben senin bozuk konuştuğunun farkındayım, dikkatimi buna veriyorum' demek. Bu çocuktaki kaygıyı artırıyor. Çocuk yaştaki konuşma iletişim odaklı olmalı. Çocuğunuzun size ne anlatmak istediğiyle ilgilenin, nasıl söylediğiyle ilgili değil. Bu mesajı çocuğa da geçirirseniz, kaygısı azalıyor ve çok daha sağlıklı bir iletişim oluyor. Ailelerin çocuğa baskı yapmaması, eleştirmemesi çok önemlidir. Küçük çocukların büyük bölümünde sorun kendiliğinden düzelir ve çocuğun dikkatini bu konuya çekmemek gerekir."