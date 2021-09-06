Uzmanı uyardı: Ara öğün çocuğun abur cubur isteğini engeller

Diyetisyen Ak, besinlerin beslenme çantasına tek tek koyulabileceği gibi kanepe , sandviç, krep, ev yapımı mini pizza, karışık meyve salatası, dürüm gibi seçeneklerle de çocuğun öğününün daha eğlenceli hale getirebileceğini ifade etti.

"Süt, yoğurt, ayran veya kefir, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, mevsim veya söğüş salata, patates salatası, zeytinyağlı sebze yemekleri, çiğ kuruyemişler (badem, fındık, ceviz, kaju vb.), termoslarda taze sıkılmış meyve suları, kuru meyveler, mevsimine uygun taze meyveler, ev yapımı kek, kurabiye veya börekler, tam buğdaylı makarna, rafine edilmemiş undan yapılmış ekmekler."

KAHVALTIDA YUMURTA, ÖĞLE YEMEĞİNDE MUZ YİYEBİLİR

Kahvaltıda yumurta, peynir, süt, ceviz, pekmez, ekmek, domates, salatalık tüketen bir çocuğun öğle yemeğinde beyaz peynirli, yeşillikli, domatesli tam buğday ekmeği kullanılarak yapılmış bir sandviç tüketebileceğini söyledi. Bu besinlere ek olarak badem, kefir, muz gibi besleyici gıdaların da beslenme çantasında yer alması gerektiğini ifade etti. Diyetisyen Ak, besinlerin miktarlarının yaş grubuna, çocuğun vücut ağırlığına ve fiziksel aktivitesine göre belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

AKŞAM SOFRASINDA ÇEŞİT ÇOK PORSİYON AZ OLMALI

Çocukların akşam menüsünün geniş yelpazede düşünülüp ailesine eşlik ederken zorlanmayacağı şekilde, sağlıklı ve gün içinde tükettiği besinlere çeşitlilik katarak oluşturulması gerektiğini işaret eden Diyetisyen Ak, "Çocuklar için menü oluştururken temel noktanın çeşitliliğin bol, porsiyonların küçük olduğu tabaklar oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz. Izgara köfte, haşlanmış soğuk patates ve yeşillikler ile oluşturulmuş bir salata, ayran veya haşlanmış tavuk, cevizli erişte, yoğurt veya zeytinyağlı barbunya, ekmek, cacık şeklinde menüler oluşturulabilir" diye konuştu.

Okul çağının çocukların yaşamları boyunca edinecekleri alışkanlıkları kazandıkları, beslenme şekilleriyle yetişkinliklerinde taşıyacakları hastalık profilini oluşturdukları bir dönem olduğunu vurgulayan Diyetisyen Ak, bu yüzden karbonhidrat-protein-yağ-vitamin-mineral-lif-çeşitlilik dağılımının dengeli ve gereksinimi karşılar şekilde olmasının önemli olduğunu belirtti.