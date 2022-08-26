Uzmanı uyardı! Çocukları "yanlış teknoloji kullanımı" tehdit ediyor

Teknoloji, hayatın her köşesinde bizler için kolaylaştıran bir unsurken doğru olmayan kullanımı, büyük sorunlar ortaya çıkarbiliyor. Bunlardan biri de çocukların teknolojiyle olan ilişkisi. Bu konuda Rehber Öğretmeni Psikolog Tuğba Gökkaya, sağlıklı teknolojinin kullanımında ailelere çok iş düştüğünü, ebeveynlerin çocuklarına doğru teknoloji kullanımını öğretmesi gerektiğini ifade etti.

İHA Giriş Tarihi: 26.08.2022 11:48 PAYLAŞ ABONE OL

Psikolog Tuğba Gökkaya, teknolojinin doğru kullanımını konusunda öğrencilere ve ailelerine önerilerde bulundu.



"TEKNOLOJİNİN NASIL KULLANILDIĞI ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Hayatın her alanında kendi varlığını kabul ettiren teknolojinin, çocukların dünyasını da hızla etkilediğini dile getiren Gökkaya, "Yaşadığımız çağ gereği çocuklarımızı tamamen teknolojiden soyutlamamız elbette mümkün değildir fakat sağlıklı teknoloji kullanımı için çocuklarımızı doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Bugün bir çoğumuzun şikayetçi olduğu bir konuyu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum; küçük yaş grupları da dahil olmak üzere birçok çocukta telefon bulunmakta. Çocuklarımız yaş itibariyle gelişimin önemli bir evresinde bulunuyor.

Dışarıdan gelebilecek her türlü iyi ya da kötü bilgiyi anında alıp bunu kendi kişiliklerine hızla entegre edebilecek bir dönemden geçiyorlar. Bu noktada teknolojinin nasıl kullanıldığı da onların gelişimi için büyük önem taşıyor. Birçok sosyal medya uygulaması çocuklar için risk oluşturuyor. Bilişsel gelişimlerinin hızlandığı yaş dönemlerinde çocukların uygun olmayan içeriklerle karşılaşması ileriki dönemlerde ortaya çıkabilecek birçok psikolojik sorunu da beraberinde getiriyor. Özellikle güzellik-çirkinlik, estetik, çarpık beden algısı gibi problemlerin temelinde sosyal medyada aşılanan doğru bilinen yanlışlar yer alıyor" dedi.



"TEKNOLOJİ İLE GEÇİRİLEN ZAMANA BİR SINIR KONULMASI GEREKİYOR"

Doğru teknoloji kullanımında ebeveynlere çok iş düştüğünü ifade eden Gökkaya, "Teknolojinin gelişmesiyle sadece sosyal medya değil, oyun bağımlılığı da ortaya çıkıyor. Bazı çocuklar bilgisayar, telefon tablet vb. başında saatlerce vakit geçiriyor. Oluşan ve oluşabilecek teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için siz ebeveynlere çok iş düşüyor. Öncelikle doğru teknoloji kullanımının nasıl olduğu konusunda çocuğumuzu bilinçlendirmekle işe başlamamız gerekiyor. Faydalı ve zararlı olan platformlara birlikte, karar vermemiz nedenleri üzerinde tartışmamız bu durumun ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini çocuğumuzla paylaşıp neden yanlış olduğunu mantık çerçevesinde çocuğumuza anlatabiliyor olmamız oldukça önem taşıyor.