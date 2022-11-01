Uzmanı uyardı! "Çocuklarınızı ilk 36 ay ekrandan uzak tutun"





"ÇOCUKLARIMIZA İLK 36 AY EKRAN GÖSTERMEYECEĞİZ"

Çocukların zaman zaman kendilerini ifade etmekte zorluk yaşadığını ifade eden Toker, "Konuşamayan çocuklar var biliyor musunuz? İlkokula gidiyor, itişerek anlaşıyorlar. Kendilerini ifade etmekte zorluk yaşıyorlar. 40 dakika bir dersi tamamlayamayacak, dikkat süreleri olamayan çocuklar var. Sanki hiç konuşamıyormuş, dışardan söyleneni algılayamıyormuş gibi gözüken çocuklar var. İşte bunlar ilk 36 ay fazla ekrana maruz kalmış çocuklar. Demek ki çocuklarımıza ilk 36 ay ekran göstermeyeceğiz. Bir kuralımız var, yaşından bir çıkaracağız, kalanı 10 dakika süre vereceğiz. Yani 5 yaşındaysa bir çıkardık 4, 40 dakika süresi var. Okula başlamadıysa bu süreyi ikiye bölerek, içeriğini faydalı, gelişimi destekleyici uygulamalardan belirlemek gerekir. Artık uygulamalar öyle bir bozuldu ki onun için seçilmiş şeyler izlemeli, çıkan reklamlara da dikkat edilmeli. Kararlı olmak lazım. Kararlılık denince, '10 dakika doldu' diyerek fişi çekmeyeceksiniz. Bu, sizin en sevdiğiniz dizinin ortasında çocuğun gelip fişi çekmesine benzer. Bu aynı şey, bırakın izin verin izlesin. O zaman size saygısı da artar, izlediği şeyi uzatıp, kısaltma yetkisinin sizin elinizde olduğunu anlar. Çocuğa orada bir esneklik yapmak, otoriterliğin sizde olduğunun bir göstergesidir. Ama fişi çekerseniz size saygısını kaybeder, ona dikkat ederek bugün esneklik gösterirsiniz, yarın erken kapatırsınız" ifadelerini kullandı.