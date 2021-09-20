Uzmanından ailelere yüz yüze eğitim uyarısı

Psikolog Beyhan Budak, çocukları konusunda ailelere uyarıda bulunarak, "Bir anne baba aşırı korktuğu zaman çocuk ondan daha fazla korkmaya başlıyor. Korkumuz onları korumak amaçlı olsa bile, ciddi anlamda onların psikolojisine olumsuz etki yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Klinik Psikolog Beyhan Budak, "Nerdeyse son bir buçuk yıldan fazla zaman diliminden beri insanlar pandeminin etkileriyle beraber yaşadığımız dünyanın stresini çok daha fazla yaşamaya başladılar. Bu da ister istemez onların psikolojik ihtiyaçlarını arttırdı. En etkilenmedim diyen insanlar bile içinde yaşadığımız bu koşullardan sosyal hayattan uzaklaşma, belirsizlik duygularından dolayı çok daha kötü hissediyorlar. Böyle bir zamanda psikolojik check up gibi, kendilerini daha ne kadar iyi hissedeceklerini anlatmayı amaçladık. Biz kurallar izin verdiği müddetçe açık havada seminerler vermeye devam ettik. İnsanlar ne kadar sosyal hayatlarından uzak kalır ve içine kapanırsa o kadar kötü hissetmeye meyilliydi. Tatil yörelerinde, ağaçlar altında, kuş cıvıltılarıyla çok güzel etkinlikler yaptık. Amacımız bu süreçten olabildiğince insanların en az etkilenmesi ve kendilerine içe dönüş farkındalığını kazandırmak" diye konuştu.