Uzmanından ebeveynlere ödev tavsiyesi





ÖDEV MİKTARINA DİKKAT

"Öğretmenler, öğrenciler ve anne-babalar arasında sıkça fikir ayrılıklarına düşülen, bazen ciddi anlamda aile içi iletişim sorunları yaşatan ödev sorununun bu denli tartışmalı olmasının en önemli nedeni, tarafların konuya bakış açılarındaki farklılık ve yanlış anlamalardır" diyen Acet, nitelik ve nicelik açısından uygun bir ödevlendirmenin hem öğrenciyi geliştirme hem de anne-babayı öğrenme süreçlerine dahil etme gibi birçok konuda önemli rol üstlendiğini söyledi. Dikkat edilmesi gereken en kritik konunun, ödevin miktar ve niteliği olduğunu vurgulayan Acet, "Öğrencinin okul dışında kalan süresinde sosyalleşme, boş zaman ve diğer etkinlikler için ayrılacak süreler göz önünde bulundurularak yapılacak bir ödevlendirme, öğrencinin hem okula ve öğrenme süreçlerine aidiyetini olumlu etkileyecek hem de sorumluluk bilincini artırarak akademik başarısına önemli katkılar sunacaktır. Aksi bir durumda yoğun bir ödevlendirme süreci öğrencinin çabuk sıkılıp yorulmasına, hatta hiç istenmedik bir davranış olarak okula ve öğretmenlerine karşı olumsuz tavır ve duygular beslemesine yol açacaktır" diye konuştu.



ÖDEVLERDE NİTELİK KONUSU

Ödev konusundaki bir diğer önemli değişkenin de nitelik sorunu olduğunu kaydeden Acet, şöyle konuştu: "Öğrencinin gelişim ve öğrenme hızına uygun ödevler öğrencinin hem dikkatini çekme hem de 'Ben başardım' duygusunu yaşaması açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrencinin hem öğrenme performansı hem de hazır bulunuşluğunu zorlayan bir ödevlendirme ise büyük ihtimalle bireysel ihtiyaçlara cevap vermeyen, kâğıt üzerinde kalan ve sonuç alınmayan bir uygulama olacaktır. Böylesi olumsuz durumların önüne geçebilmek, ancak gerekçesi ve amacı doğru belirlenen, kaynakları iyi seçilmiş, öğrencinin sınıf ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bir süre tanınmış, uygulama sonrası etkili geri bildirim verilen ve öğretmen-öğrenci, anne-baba arasında açık iletişim ve iş birliğine dayanan bir ödev uygulaması ile mümkün olacaktır. Çünkü ancak bu haliyle bir ödev uygulaması öğrenme süreçlerinde tamamlayıcı ve etkin bir role sahip olabilir."