Yazı yazarken yoruluyorum anne!

Hafta sonu neler yapmak istediğini planlamasını istiyorum. Bu bizde çok işe yaradı. Kızım bir süre sonra her gününü yazarak planlamaya başladı. Üstelik grafikler, kutular çizerek yapması beni oldukça şaşırttı. Evde her an önüme planlanmış bir gün çıkıyor. Tüm bunların sonucunda, ben kızımın yazı yazmayı sevmediğiniz değil, ona mantıksız gelen şekilde yapmayı reddettiğini anladım. Oldukça akıcı yazabiliyor üstelik. Ancak iş, noktaların üzerinden geçmeye ya da üstteki cümleyi yazmaya gelince iş değişiyor. Ya hemen yoruluyor ya da o ödevi yaptırmak için yine başka bir oyun bulmak durumunda kalıyorum.