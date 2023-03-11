Yazı yazarken yoruluyorum anne!



Çizdiği resimlere konuşma balonları eklemesini istiyorum. Karikatür yapıyor ve buna bayılıyor. Mizah yeteneği gelişiyor. Üstelik bu bana kızımı daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Olaylara bakışını, espri dünyasını öğreniyorum.

Arkadaşları için mektuplar yazıyor. Bunu ben istemeden yapıyor. Bir sonraki gün arkadaşına bir hediye verecek olması onu çok heyecanlandırıyor. Çoğu zaman okumama izin vermese de ısrar etmiyorum. Bir süre sonra dayanamayıp kendi okutuyor. Böylelikle varsa kelimelerdeki harf eksiklerini ya da düşük cümlelerini de düzelmiş oluyoruz.





Hafta sonu neler yapmak istediğini planlamasını istiyorum. Bu bizde çok işe yaradı. Kızım bir süre sonra her gününü yazarak planlamaya başladı. Üstelik grafikler, kutular çizerek yapması beni oldukça şaşırttı. Evde her an önüme planlanmış bir gün çıkıyor. Tüm bunların sonucunda, ben kızımın yazı yazmayı sevmediğiniz değil, ona mantıksız gelen şekilde yapmayı reddettiğini anladım. Oldukça akıcı yazabiliyor üstelik. Ancak iş, noktaların üzerinden geçmeye ya da üstteki cümleyi yazmaya gelince iş değişiyor. Ya hemen yoruluyor ya da o ödevi yaptırmak için yine başka bir oyun bulmak durumunda kalıyorum.