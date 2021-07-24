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Yarma çorbası tarifi

Doyuruc ve sağlıklı bir öğün geçirmek istiyorsanız yemek menüsüne yarma çorbası tarifini ekleyebilirsiniz. Vitamin ve mineral açısından zengin olan yarma çorbası tarifi geliyor, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 14:56
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YARMA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı yarma
1 çay bardağı nohut
Yeteri kadar su
8-10 adet taze fasulye
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı et suyu
2 su bardağı su, tuz

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet küçük boy soğan
Pul biber, nane
10'ar dal maydanoz ve dereotu

YAPILIŞI

Yarma ile nohudu bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın ve ertesi gün yıkayıp süzün. İkisini de tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip, kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Yarma ve nohudun yumuşamasına yakın, kılçıkları alınmış ve verev kesilmiş taze fasulyeyi ekleyin. Tüm malzeme yumuşayana dek pişirin.

Derin bir kasede yumurta, un ve yoğurdu çırpıcı ile iyice çırpın. Et suyu ve suyu ekleyip karıştırdıktan sonra tuzunu ayarlayın. Karışımı haşlanmış nohut ve yarmaya ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırarak 1-2 taşım kaynatın. Sos için küçük bir tavada erittiğiniz tereyağında kıyılmış soğanı kavurun. Pul biber ve nane ekleyip ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ve dereotu katıp karıştırın. Sosu çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

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