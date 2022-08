Home Art Agustos sayısında Urla Kadıovacık’taki Biyo Ev Röportajı

Kadıovacık biyo evi, Urla'nın Kadıovacık köyünde inşa edilmiş benzersiz bir yapı. İkisi konut, biri ofis üç bağımsız birime sahip, 226 metrekare taban alanına oturan bir yapı. Yapı ofis birimi ile Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE'ye, konut birimlerinden biriyle ise YBE'nin kurucuları And Akman ve Merve Titiz Akman'a ev sahipliği yapıyor. İnşaatı 2019 yılında tamamlanan yapının, mimari projesini And Akman ve Mehmet Şenol üstlenmiş. Kadıovacık köyünde bir biyo ev inşa etme fikrinin nasıl geliştiğini sorduğumuzda Merve Titiz Akman anlatmaya başlıyor: "Her ne kadar İstanbul'da tanışmış olsak da her ikimiz de kırsalda yaşamanın bizim için en sağlıklı tercih olduğunu düşünüyorduk, And Akman Türkiye'ye dönmeden 20 yıl Almanya'nın Allgäu bölgesinde gelişmiş kırsal yaşamı deneyimlemişti, ben de İsveç'teki yüksek lisans sürecinde benzer bir deneyim elde etmiştim." Tabii o sırada akıllarında sadece kendi yaşamları değil aynı zamanda YBE'nin geleceğinin de olduğunu belirtiyorlar. Her ikisi de uzmanlıkları doğrultusunda kırsalda sürdürülebilir yerleşime enerjilerini harcamak isteyen çift, diğer taraftan akademiden ve üretim ağından uzak olmamak ve ulaşım altyapısı itibariyle erişilebilir olmanın da kendileri için son derece önemli olduğunu anlatıyorlar. Tüm bu ihtiyaçlar onları Urla'ya yöneltmiş. 2015'te YBE'yi kurdukları yıl zamanda da Urla'ya yerleşmişler. Önceden İstanbul'da Yeşil Binalar Zirvesi'nde Kadıovacık köy muhtarı ile tanıştıklarını anlatıyorlar. "Kendisi o zaman dünyada karbon şeffaflık raporu hazırlayan ilk köy olması itibariyle, bu yöndeki çalışmalarını anlatıyordu." diyor Merve Titiz Akman ve ekliyor "Biz de samimiyeti ve vizyonundan çok etkilenmiştik. Urla'ya yerleşince kendisini ziyaret ettik, kendisinin de yardımı ile köy yerleşim alanındaki arazimizi aldık."