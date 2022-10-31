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2 haftada 8 kilo verdiren kış çayı! İşte incecik bir belin sırrı...

Fazla kiloya sahip olmak, sağlığımızı riske atan olaylardan biri oluyor. Özellikle bu kilolara sahipken zayıflamak daha da zor olabilir. Kilo vermek için birçok yol deneriz fakat her zaman işe yaramayabilir. Peki bu çayın bağışıklığınızı güçlendirerek zayıflamaya yardımcı olduğunu biliyor musunuz? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 12:11
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2 haftada 8 kilo verdiren kış çayı! İşte incecik bir belin sırrı...

Elma sirkesinin çeşitli rahatsızlıklar için popüler bir ev ilacı olduğu için geniş bir hayranlığa sahip olduğunu söylemek abartı olmaz. Besinlerin bir güç merkezidir ve günlük hayatımızda sayısız kullanıma sahiptir.

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN

Fermente elma suyu ve hamurundan yapılan elma sirkesi genellikle salata sosları, marine sosları ve daha fazlası olarak kullanılır. Mutfak kullanımının yanı sıra, fitness tutkunları arasında da tercih edilen bir detoks içeceğidir. Uzmanlara göre elma sirkesi, sağlığınızı birçok yönden iyileştirebilecek antioksidanlar, vitaminler, mineraller, probiyotikler açısından oldukça zengindir.

DETOKS SUYU GİBİ İÇEBİLİRSİNİZ

Bu tatlı elma sirkesi çayı, limon suyu, zencefil, tarçın ve balın ek bir faydasını içerir. Sabahın erken saatlerinde sıcak olarak içebilir veya gün boyunca detoks suyu gibi soğuk içebilirsiniz. Gün içinde düzenli tükettiğinizde 2 haftada 8 kilo verebilirsiniz.

SİRKELİ ÇAYIN FAYDALARI

Sabahları bu çay, daha iyi sindirim ve metabolizmayı teşvik etmek için ideal bir içecek olabilir. Tarifte kullanılan tüm bileşenler, kilo vermeye yardımcı olabilecek yağ yakma özellikleriyle bilinir.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

Sirkedeki probiyotikler bağışıklık güçlendirici etkilere sahip olabilir ve öksürük ve soğuk algınlığını yatıştırabilir. Ayrıca zencefil, tarçın ve limon suyunun anti-inflamatuar ve anti-viral etkileri vardır.

Elma sirkesi ve limon suyu, daha iyi cilt ve saç sağlığını teşvik etmek ve vücudun su içeriğini dengelemek için adlandırılan C vitamini ile zenginleştirilmiştir.

MALZEMELER:

  • 2 su bardağı su
  • 1.5 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tarçın çubuğu
  • 1 çay kaşığı zencefil

Tarçın ve zencefil ile suyu kaynatın. Bir bardağa süzün ve diğer tüm malzemeleri karıştırın. Tüm malzemeleri demleyin, bir veya iki elma dilimi ekleyin ve gün boyunca için. Diyetinize herhangi bir şey eklemeden önce lütfen doktorunuza veya diyetisyeninize danışın. Unutmayın, ılımlılık anahtardır.

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