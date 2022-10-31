2 haftada 8 kilo verdiren kış çayı! İşte incecik bir belin sırrı...

Sabahları bu çay, daha iyi sindirim ve metabolizmayı teşvik etmek için ideal bir içecek olabilir. Tarifte kullanılan tüm bileşenler, kilo vermeye yardımcı olabilecek yağ yakma özellikleriyle bilinir.

Sirkedeki probiyotikler bağışıklık güçlendirici etkilere sahip olabilir ve öksürük ve soğuk algınlığını yatıştırabilir. Ayrıca zencefil, tarçın ve limon suyunun anti-inflamatuar ve anti-viral etkileri vardır.

Elma sirkesi ve limon suyu, daha iyi cilt ve saç sağlığını teşvik etmek ve vücudun su içeriğini dengelemek için adlandırılan C vitamini ile zenginleştirilmiştir.

MALZEMELER:

2 su bardağı su

1.5 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tarçın çubuğu

1 çay kaşığı zencefil

Tarçın ve zencefil ile suyu kaynatın. Bir bardağa süzün ve diğer tüm malzemeleri karıştırın. Tüm malzemeleri demleyin, bir veya iki elma dilimi ekleyin ve gün boyunca için. Diyetinize herhangi bir şey eklemeden önce lütfen doktorunuza veya diyetisyeninize danışın. Unutmayın, ılımlılık anahtardır.