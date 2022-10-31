2 haftada 8 kilo verdiren kış çayı! İşte incecik bir belin sırrı...

Elma sirkesinin çeşitli rahatsızlıklar için popüler bir ev ilacı olduğu için geniş bir hayranlığa sahip olduğunu söylemek abartı olmaz. Besinlerin bir güç merkezidir ve günlük hayatımızda sayısız kullanıma sahiptir.
ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN
Fermente elma suyu ve hamurundan yapılan elma sirkesi genellikle salata sosları, marine sosları ve daha fazlası olarak kullanılır. Mutfak kullanımının yanı sıra, fitness tutkunları arasında da tercih edilen bir detoks içeceğidir. Uzmanlara göre elma sirkesi, sağlığınızı birçok yönden iyileştirebilecek antioksidanlar, vitaminler, mineraller, probiyotikler açısından oldukça zengindir.
DETOKS SUYU GİBİ İÇEBİLİRSİNİZ
Bu tatlı elma sirkesi çayı, limon suyu, zencefil, tarçın ve balın ek bir faydasını içerir. Sabahın erken saatlerinde sıcak olarak içebilir veya gün boyunca detoks suyu gibi soğuk içebilirsiniz. Gün içinde düzenli tükettiğinizde 2 haftada 8 kilo verebilirsiniz.
SİRKELİ ÇAYIN FAYDALARI
Sabahları bu çay, daha iyi sindirim ve metabolizmayı teşvik etmek için ideal bir içecek olabilir. Tarifte kullanılan tüm bileşenler, kilo vermeye yardımcı olabilecek yağ yakma özellikleriyle bilinir.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ
Sirkedeki probiyotikler bağışıklık güçlendirici etkilere sahip olabilir ve öksürük ve soğuk algınlığını yatıştırabilir. Ayrıca zencefil, tarçın ve limon suyunun anti-inflamatuar ve anti-viral etkileri vardır.
Elma sirkesi ve limon suyu, daha iyi cilt ve saç sağlığını teşvik etmek ve vücudun su içeriğini dengelemek için adlandırılan C vitamini ile zenginleştirilmiştir.
MALZEMELER:
Tarçın ve zencefil ile suyu kaynatın. Bir bardağa süzün ve diğer tüm malzemeleri karıştırın. Tüm malzemeleri demleyin, bir veya iki elma dilimi ekleyin ve gün boyunca için. Diyetinize herhangi bir şey eklemeden önce lütfen doktorunuza veya diyetisyeninize danışın. Unutmayın, ılımlılık anahtardır.