5 günde 3 kilo vermenizi sağlayacak detoks tarifi! Hızlı kilo vermek isteyenler bu detoksu uyguluyor…

Kısa sürede kurtulmak istediğiniz kilolar için önereceğimiz bu detoks suyu oldukça etkili. 5 günde 3 kilo vermenizi sağlayacak bu karışımın sonuçlarını gördüğünüzde siz bile şaşıracaksınız.
YAĞ YAKTIRAN DETOKS SUYU
Malzemeler
Yapılışı
Sıcak suyu bir fincana koyun. Ardından içerisine yeşil çayı yerleştirin ve üzerine zencefili, tarçını ekleyip güzelce karıştırın. Bu işlemi tarçın tamamen suya karışana kadar uygulamaya devam edin. Ardından son olarak limon ve balı ilave edip son bir defa karıştırın. 20 dakika bekleyip tekrar karıştırıp tüketebilirsiniz. Sabahları aç karna tüketip yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Bu detoks suyu bağışıklığınızı güçlendirecek, cildinizi güzelleştirecek, saçlarınızın hızlı uzamasını sağlayacak. Tüm bunlara ek olarak kalp ve diğer organlar için de oldukça yararlı olan detoks suyu, metabolizmanızı hızlandırıp oldukça hızlı bir şekilde tüm fazlalıklardan kurtulmanızı sağlıyor. Düzenli bir diyet eşliğinde içilen bu detoks suyu ortalama olarak 5 günde 3 kilo yağdan verdirmekte.
LİMONUN FAYDALARI
İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda ise yüksek miktarda C vitamini alımının başta kalp krizi olmak üzere birçok kalp ve damar hastalığını önlemede oldukça etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Aynı zamanda kilo verme konusunda ideal bir besin olan limon, tokluğunuzu arttırdığı gibi metabolizmanızın da hızlanmasına yardımcı olur.
BALIN FAYDALARI
Bal zengin bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar ise vücudu serbest radikallerin neden olabileceği hücre hasarından korumada oldukça etkilidir. Başta kanser gibi birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlamaktadır.
İçerisindeki prebiyotikler sayesinde sindirim sistemini de iyileştirmeye yardımcı olur. Kilo vermenin başlıca nedenleri arasında olan sağlıklı bir sindirim, bal tüketimi aracılığıyla sağlanabilir.
ZENCEFİLİN FAYDALARI
Zencefil kan şekerini düşürmede oldukça etkilidir ve kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür. Ek olarak diyabetli kişilerin de zencefilin olumlu etkiler gösterdiği yapılan araştırmalarla kanıtlanmış.
Yapılan araştırmalar zencefilin kilo vermede etkili bir rol oynadığını göstermekte. Özellikle bel ve kalça bölgesinde yağlanmayı kısa sürede azaltan zencefil, yağlı besinler tüketildiğinde bile aynı etkiyi göstermeyi sürdürür.
TARÇININ FAYDALARI
Tarçın güçlü bir iltihap önleyicidir. Aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşır ve oluşabilecek doku hasarlarının da önüne geçer. Bununla birlikte sürekli olarak tekrar eden ve kronik bir hale gelmiş olan iltihaplanma için de ideal bir çözümdür.
Tarçının kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu ve şeker ihtiyacını baskıladığı bilinmektedir. Bu nedenle diyetinize sadık kalmanızı kolaylaştıracağı gibi kilo vermenizi de destekler.
YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI
Yeşil çay tüketmek beyin fonksiyonlarını iyileştirmede oldukça etkilidir. İçerisinde bulunan kafeinin yanı sıra L-Teanin adlı bir asit sayesinde beynin çalışmasını destekler ve kahveden bile daha yararlıdır.
İçerisindeki kafein ise aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırmada oldukça etkilidir. Yağ dokularının yakılarak enerji haline getirilmesine de destek olduğundan daha zinde ve aktif hissetmenizi sağlar.
DOKTORA DANIŞIN
Hamileler, emziren anneler, çeşitli kronik rahatsızlıkları ya da mide rahatsızlıkları olan bireyler için öncesinde bir uzman görüşü alınması önerilmektedir. İçeriğindeki malzemeler doğal olmakla birlikte düzenli ilaç kullanan kişilerde, ülser gibi mide sorunlar yaşayan ya da emziren annelerde doktora danışılmadan tüketimesi önerilmez.