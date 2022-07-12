5 günde 3 kilo vermenizi sağlayacak detoks tarifi! Hızlı kilo vermek isteyenler bu detoksu uyguluyor…

Bu detoks suyu bağışıklığınızı güçlendirecek, cildinizi güzelleştirecek, saçlarınızın hızlı uzamasını sağlayacak. Tüm bunlara ek olarak kalp ve diğer organlar için de oldukça yararlı olan detoks suyu, metabolizmanızı hızlandırıp oldukça hızlı bir şekilde tüm fazlalıklardan kurtulmanızı sağlıyor. Düzenli bir diyet eşliğinde içilen bu detoks suyu ortalama olarak 5 günde 3 kilo yağdan verdirmekte.