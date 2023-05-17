8 haftada 11 yaş gençleştiren o diyet! Her gün yarım kaşık bu baharattan tükettiğinizde…

Uzun ömürlü bir yaşamı tehdit altına sokan en önemli faktörlerden biri; ciddi oranda kronik hastalık riskidir. Sağlıklı bir yaşlanma için herkes için farklı bir yol izlenmesi gerekse de, Aging dergisinde yayınlanan bir çalışmanın ardından biyolojik yaşınızı sekiz hafta kadar kısa bir sürede tersine çevirebilecek bir beslenme sistemi öne çıktı.
Diyet, egzersiz ve uykudaki basit ayarlamalara dayanan rutin, biyolojik yaşınızı 11 yıla kadar geri sarabilir. Ortalama 58 yaşında olan altı sağlıklı kadına bakan Virginia Üniversitesi'nden araştırma ekibi, katılımcılara bol yapraklı yeşillikler, tohumlar ve üç porsiyon karaciğer içeren bir diyet uygulamalarını söyledi.
Kadınlardan ayrıca haftada beş gün 30 dakika egzersiz yapmaları, gece en az yedi saat uyumaları ve günde iki kez on dakikalık nefes egzersizi yapmaları istendi.
Bulgular, bu müdahalelerin biyolojik yaşlarını ortalama olarak yaklaşık beş yıl azalttığını gösterdi. Bununla birlikte, bir katılımcının biyolojik yaşı, çalışma sırasında 11 yıl düştü.
Araştırmanın yazarı; Dr. Kara Fitzgerald; ladın katılımcılardan oluşan bu vaka serisinin, erkeklerde bu müdahaleye ilişkin önceki pilot çalışmayı genişlettiği, her iki cinsiyette de uygun biyolojik yaş değişikliklerinin elde edilebileceğini gösterdiğini belirtiyor.
KATILIMCILAR NELER TÜKETTİ?
Kadınlar, her gün iki kap koyu yapraklı yeşillik, iki kap kök sebze ve üç kap renkli sebze de dahil olmak üzere bol miktarda sebzenin tadını çıkarmak zorundaydı. Ayrıca onlara günlük dozda kabak ve ayçekirdeği, yarım bardak çilek ve yarım çay kaşığı biberiye veya zerdeçal verildi.
Her insan, haftada 100 gram sakatat (örn; ciğer, dalak vb.) ve ayrıca haftada beş ila on yumurta yemek zorundaydı. İçeceklere gelince, kadınlara günde sekiz bardağa kadar su içmeleri talimatı verildi. Çalışmada ayrıca kişiler, her 24 saatte bir probiyotik ve yeşil toz takviyeleri aldı.
Diyetlerine neleri dahil ettikleri çok önemliyken, kadınların kaçındıkları şeyler de araştırmada rol oynadı. Katılımcılara şeker veya şeker, süt ürünleri, tahıllar ve baklagiller veya fasulye içeren yiyeceklerden kaçınmaları talimatı verildi.
Ayrıca, diyetin her gün sabah 7'den akşam 7'ye ayarlanmış 12 saatlik bir süreçte uygulanması gerekiyordu. Diyetlerini değiştirmenin yanı sıra, çalışma grubu ayrıca haftada beş gün 30 dakikalık orta ila yüksek yoğunluklu egzersiz seansları yaptı.
Bu yaşam tarzı rejimine bağlılıkları, bir uygulamadaki günlük raporlarla takip edildi. Genel olarak, kadınlar planı yüzde 82 oranında takip ettiler, ancak diyete uyma olasılıkları diğer yaşam tarzı hedeflerine göre daha yüksekti .
Çarpıcı bulgulara rağmen, çalışmanın biyolojik yaştaki azalmayı hangi faktörün yönlendirdiği konusunda netlik olmaması da dahil olmak üzere çeşitli sınırlamaları vardı.
Diğer sınırlamalar, araştırmaya dahil edilen yalnızca altı sağlıklı kadın olduğu için küçük bir örneklem boyutunu içeriyordu.