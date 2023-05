8 haftada 11 yaş gençleştiren o diyet! Her gün yarım kaşık bu baharattan tükettiğinizde…

KATILIMCILAR NELER TÜKETTİ?

Kadınlar, her gün iki kap koyu yapraklı yeşillik, iki kap kök sebze ve üç kap renkli sebze de dahil olmak üzere bol miktarda sebzenin tadını çıkarmak zorundaydı. Ayrıca onlara günlük dozda kabak ve ayçekirdeği, yarım bardak çilek ve yarım çay kaşığı biberiye veya zerdeçal verildi.

Her insan, haftada 100 gram sakatat (örn; ciğer, dalak vb.) ve ayrıca haftada beş ila on yumurta yemek zorundaydı. İçeceklere gelince, kadınlara günde sekiz bardağa kadar su içmeleri talimatı verildi. Çalışmada ayrıca kişiler, her 24 saatte bir probiyotik ve yeşil toz takviyeleri aldı.