8 haftada 11 yaş gençleştiren o diyet! Her gün yarım kaşık bu baharattan tükettiğinizde…

Uzun ömürlü bir yaşamı tehdit altına sokan en önemli faktörlerden biri; ciddi oranda kronik hastalık riskidir. Sağlıklı bir yaşlanma için herkes için farklı bir yol izlenmesi gerekse de, Aging dergisinde yayınlanan bir çalışmanın ardından biyolojik yaşınızı sekiz hafta kadar kısa bir sürede tersine çevirebilecek bir beslenme sistemi öne çıktı.

Diyet, egzersiz ve uykudaki basit ayarlamalara dayanan rutin, biyolojik yaşınızı 11 yıla kadar geri sarabilir. Ortalama 58 yaşında olan altı sağlıklı kadına bakan Virginia Üniversitesi'nden araştırma ekibi, katılımcılara bol yapraklı yeşillikler, tohumlar ve üç porsiyon karaciğer içeren bir diyet uygulamalarını söyledi.

Kadınlardan ayrıca haftada beş gün 30 dakika egzersiz yapmaları, gece en az yedi saat uyumaları ve günde iki kez on dakikalık nefes egzersizi yapmaları istendi.