"Abur cubur yemeden duramıyorum" diyenlerden misiniz? Çözümü işte burada…

Sağlıklı bir rutin için düzenli olarak egzersiz yapmak çok önemlidir, bu nedenle zevk aldığınız bir egzersiz veya sınıf bulun ve buna bağlı kalmaya çalışın. Düzenli yürüyüşler bile yardımcı olabilir; Her gün harekete belirli bir zaman ayırmayı deneyin, bir randevu gibi takviminize planlayın.

Yeme sisteminizi düzenlemek, önemli olsa da hareket etmek de kilo vermede önemli bir rol oynuyor. Hillard, oturarak sonuç alamayacağınızı, hareket ederek kilo kaybını daha kolay takip edebileceğinizi söylüyor.

UYKUSUZLUK

Vücut uykusuz kaldığında, ghrelin üretimi artar ve bizi daha fazla acıktırır. Bu arada, leptin (doYgunluk hormonu) üretimi azalır, bu da sizi fazla yemeye daha yatkın hale getirir.

İştah dürtülerini kontrol etmeye yardımcı olmak için gece başına en az sekiz saat uyumayı önerir. "Kişisel koşullara bağlı olarak bu her zaman mümkün olmasa da, sonuç olarak açlığınızın ve isteklerinizin etkilenebileceğini unutmayın.

Uykunuzu iyileştirmek için beslenme ve yaşam tarzı uygulamalarına odaklanmak gerçek bir fark yaratabilir. Eli, öğle yemeğinden sonra kafeini bırakmayı (buna bitter çikolata ve çay da dahil) ve vücudun doğal vücut saatini düzenlemeye yardımcı olmak için günlük yürüyüşler yapmayı öneriyor.

CAN SIKINTISI

Çoğu zaman bu atıştırmalıklara açken değil yapacak bir şey bulamadığımızda buzdolabının önünde kendimize yiyecekler ararken ulaşabiliriz. Bunun yanı sıra tatlı, şekerli yiyecekleri evden uzak tutmaya çalışın.

Bir sonraki yiyecek dükkanınızda bisküvi, cips ve çikolata reyonundan kaçının ve paranızı meyve ve kuruyemiş gibi daha besleyici seçeneklere harcayın. Evde abur cubur yoksa, isteseniz de yiyemezsiniz.