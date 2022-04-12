Zayıflarken pürüzsüz bir ten veren mucize yöntem! Selülitleri yok ediyor...

Kış aylarında aldığınız kilolardan, yaz geliyorken kurtulmak ister misiniz? Spor yapmadan ve sıkı bir diyete girmeden kilo vermek, zor gözüksede vereceğimiz bu yöntemler ile anında zayıflayacaksınız… İşte spor yapmadan ve aç kalmadan zayıflamanın 3 yolu;

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:47

Fazla kiloları taşımak ve her an her yere beraberimizde götürmek oldukça zor. Kilo vermek için artık kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Yapılan araştırmalar, spor salonuna gitmeden sağlıklı zayıflamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Eğer vereceğimiz bu tavsiyeleri, düzenli olarak yaparsanız bir haftada vücudunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.

DOĞRU NEFES ALIN Çoğu kişi doğru nefes almıyor. Diyaframdan alması gereken nefesi, göğsünden alıyor. Dolayısıyla doğru bir nefes nasıl alınır bilinmiyor. Nefes jimnastiğinin temel kuralı, göğsünüzle değil midenizle nefes alıp vermenizdir. Eğer doğru nefes alırsanız; İnce bir bel ve güçlü karın kaslarına sahip olmanız imkansız değil.