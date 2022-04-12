Zayıflarken pürüzsüz bir ten veren mucize yöntem! Selülitleri yok ediyor...

Fazla kiloları taşımak ve her an her yere beraberimizde götürmek oldukça zor. Kilo vermek için artık kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Yapılan araştırmalar, spor salonuna gitmeden sağlıklı zayıflamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Eğer vereceğimiz bu tavsiyeleri, düzenli olarak yaparsanız bir haftada vücudunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.
DOĞRU NEFES ALIN
Çoğu kişi doğru nefes almıyor. Diyaframdan alması gereken nefesi, göğsünden alıyor. Dolayısıyla doğru bir nefes nasıl alınır bilinmiyor. Nefes jimnastiğinin temel kuralı, göğsünüzle değil midenizle nefes alıp vermenizdir. Eğer doğru nefes alırsanız; İnce bir bel ve güçlü karın kaslarına sahip olmanız imkansız değil.
KONTRAST DUŞ
Bu yöntem oldukça basittir. Duşu bitirirken suyu sırayla buz gibi soğuk ve sıcak hale getirin . Böyle bir kontrast duşu aldığınızda fazla kilolardan kurtulmakla kalmayacak, aynı zamanda aritmi, obezite, vegetovasküler disfonksiyon, primer hipertansiyon ve selülit gibi hastalıkları da uzaklaştıracaktır.
MASAJ
Yağlarla savaşmak için en iyi masaj türleri, çukurlaştırma ve çimdikleme masajlarıdır. Yağ birikintilerini parçalamaya, karnınızın önündeki kan dolaşımını iyileştirmeye ve bağırsak hareketliliğini normalleştirmeye yardımcı olurlar. Bunları özel salonlarda yapabilirsiniz, sistematik ve döngüsel olarak yapılmalıdır.