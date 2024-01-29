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Aralıklı orucu yanlış yapıyoruz! Uzmanlar uyardı: "Böyle yaparsanız hiçbir işe yaramaz..."

Son yılların en favori diyetlerinden biri olan aralıklı oruç, sadece öğünler arasındaki süreden ibaret değil. Doğru şekilde uygulanabilmesi için aynı zamanda kalori miktarının da önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, genellikle bu diyetin yanlış yapıldığına dair uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:54
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ARALIKLI ORUCU YANLIŞ YAPIYORUZ!

Danimarka ve Hollandalı bilim insanlarının ortak araştırmasında Türkiye'de halk arasında 'aralıklı oruç' olarak da bilinen öğün atlayarak kilo vermeye çalışmanın kalori hesabı olmadan hiçbir işe yaramayacağını ortaya koydu.

Araştırmacılar, herhangi bir kilo kaybının fark edilebilmesi için bu yönetimin kalori hesabıyla birleştirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Araştırmanın sonuç raporunda "Farkı yaratan, öğünler arasındaki uzun dinlenme süreleri değil, toplam kalorideki azalmadır. Kilo vermek istiyorsak yaktığımızdan daha az kalori tüketmemiz gerektiği şeklindeki temel kural hala geçerlidir" denildi.

Uzmanlar bu diyeti yapmdan önce doktora danışılması gerektiğinin de altını çizdi.

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