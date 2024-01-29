Aralıklı orucu yanlış yapıyoruz! Uzmanlar uyardı: "Böyle yaparsanız hiçbir işe yaramaz..."

Danimarka ve Hollandalı bilim insanlarının ortak araştırmasında Türkiye'de halk arasında 'aralıklı oruç' olarak da bilinen öğün atlayarak kilo vermeye çalışmanın kalori hesabı olmadan hiçbir işe yaramayacağını ortaya koydu.

Araştırmacılar, herhangi bir kilo kaybının fark edilebilmesi için bu yönetimin kalori hesabıyla birleştirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Araştırmanın sonuç raporunda "Farkı yaratan, öğünler arasındaki uzun dinlenme süreleri değil, toplam kalorideki azalmadır. Kilo vermek istiyorsak yaktığımızdan daha az kalori tüketmemiz gerektiği şeklindeki temel kural hala geçerlidir" denildi.

Uzmanlar bu diyeti yapmdan önce doktora danışılması gerektiğinin de altını çizdi.