Bir haftada 3 beden inceltiyor! Çay detoksu ile spor yapmadan kilo verebilirsiniz

Fazla kilolar birçoğumuzun korkulu rüyası. Bu kilolardan kurtulmak yaşa ve metabolizma hızına göre değişsede, birçok seçenek mevcut. Spor yapmadan ve yattığınız yerden kolayca kilo vermeniz mümkün. Bu çay detoksu ile anında kilo vereceksiniz. Düzenli uyguladığınızda istediğiniz kiloya rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

SPOR YAPMADAN KİLO VERECEKSİNİZ

Çay detoksunun zayıflatmak dışında da birçok faydası var. Çok iyi bir ödem attırıcı olan bu çay aynı zamanda şişkinliği de önlüyor. Yağ yakımını artırıyor, alzheimer ve parkinson hastalığı riskini önlüyor. Ayrıca tuvalete çıkmakta zorluk çekiyorsanız, bağırsakları çalıştırmada bir numara. Bu çayı mutlaka deneyin. Faydasını göreceksiniz!

MALZEMELER:

1,5 adet elma

1,5 litre su

1 limon suyu

1 maydanoz

2 adet tarçın

2 adet taze zencefil

1 çay bardağı yeşil çay

YAPILIŞI:

Elma, limon suyu, zencefil, tarçın ve maydanozu suyun içine atın. Ocakta 20 dakika kadar kaynatın. Sonra 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika beklettiğimiz karışımı süzgeçten geçirip süzün. Sonra bir sürahiye doldurun. Ardından daha önce demlediğimiz yeşil çayımızı bu karışımın içerisine koyalım. Gün içinde yaptığınız bu tarifi ertesi gün içmeye başlayın. Çünkü beklediği kadar demini almaktadır.