Bu 5 değişiklik ile 1 ayda 5 kilo verin! Kalıcı kilo vermenin anahtarı…

Genel kalori hesaplama yöntemlerini kullanarak, bu yüksek kalorili çeşnilerden her gün bir porsiyon kesmenin bile kalori alımını bir yıl boyunca 5 kilo kadar vermenizi sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu, diğer yöntemlerle birleştirildiğinde kilo kaybını hızla artırmaya yardımcı olabilir.

Bunun yerine, kalori alımını düşük tutmak ve kilo kaybını en üst düzeye çıkarmak için yiyeceklerinizi otlar ve baharatlarla tatlandırmayı deneyin. Alternatif olarak, bazı sosları ve çeşnileri acı sos, hardal veya yaban turpu gibi düşük kalorili seçeneklerle değiştirmeyi düşünebilirsiniz.