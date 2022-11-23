Bu 5 kuruyemiş göbek yağlarından eser bırakmıyor, beli incecik yapıyor...

Kuruyemişin faydalarından yararlanmak için günde 30 gr fındık ve tohum tavsiye edilir. Onları sabahları veya bir antrenmandan önce yemenin kilo vermek için en iyi olduğu söylenir. Ayrıca yağ bakımından zengindirler ve emilip sindirilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. İşte kilo kaybı için en iyi beş kuruyemiş.
TOK HİSSETMENİZİ SAĞLAR
Kilo verirken, sağlıklı bir diyet oluşturmak için bazı yiyecekler daha fazla, diğerleri daha az yenir. Fındık ve tohumlar, sağlıklı besinler oldukları ve yüksek protein seviyeleri nedeniyle daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilecekleri için düzenli olarak tüketilmelidir.
CHİA TOHUMLARI
Chia tohumlarının gezegendeki en besleyici yiyecekler arasında olduğu söyleniyor. Chia tohumlarını düşük karbonhidrat dostu bir gıda, keto diyeti uygulayan herkes için ideal ve dünyadaki en iyi lif kaynaklarından biri yapar.
Healthline'a göre, chia tohumlarındaki yüksek lif içeriği, ağırlıklarının 11 ila 12 katına kadar su emmelerine, jelimsi hale gelmelerine ve midede genişlemelerine olanak tanır.
BADEM
Badem, zengin protein içeriği, antioksidanlar ve kalp-sağlıklı yağlar nedeniyle doğanın süper gıdalarından biri olarak kabul edilir. Badem, tokluk hissine katkıda bulunduğu söylenen ve iştahı frenlemeye yardımcı olabilen iyi bir tekli doymamış yağ kaynağıdır.
Ayrıca yağ yakmanıza yardımcı olan L-arginin adı verilen iyi bir amino asit kaynağıdırlar.Her gün sadece üç ila beş badem yemenin daha fazla kilo kaybı ve daha yüksek yağ metabolizması ile ilişkili olduğu söyleniyor.
ANTEP FISTIĞI
Zengin tereyağlı aroması nedeniyle antep fıstığı bağımlılık yapabilir. Örneğin, her biri kabaca 14 kalori olan bademlere kıyasla, bir fıstığın yaklaşık üç kalori olduğu söylenir. 30 gr Antep fıstığı tavsiye edilirken, kalorisi yüksek başka yiyecekler yiyorsanız, tüketilen antep fıstığı sayısını azaltmayı düşünün.
KAJU
Kaju harika bir magnezyum kaynağıdır ve magnezyum vücudunuzun yağları ve karbonhidratları metabolize etmesini sağlayarak daha kolay kilo vermenize yardımcı olur. Diğer kuruyemişler gibi, iştahınızı azaltmak için iyi miktarda protein içerirler.
BREZİLYA FINDIĞI
Brezilya fıstığı, L-arginin, selenyum, tiamin ve magnezyum gibi çeşitli farklı besinlerle metabolizmanızı hızlandırabilir" ve bu besinler nedeniyle yağların daha hızlı yakılabileceğini öne sürüyor.