Bu besin direkt göbek yağını hedef alıyor! İşte dümdüz bir karın için yemeniz gereken en doğru şey...

Karın bölgesinde aşırı miktarda iç organ yağının depolanması, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi bir dizi soruna neden olabilir.Tahmin edebileceğiniz gibi, çok fazla iç organ yağına sahip olmak, çok fazla kalori almaktan ve yeterince egzersiz yapmamaktan kaynaklanır. Ancak iç organlardaki yağları dökmenize yardımcı olabilecek bazı yiyecekler var. Gelin bunların neler olduğuna birlikte bir bakalım.
MÜKEMMEL BİR LİF KAYNAĞI
Avokado mükemmel bir lif kaynağıdır. Bundan dolayı iştahınızı bastırabilir ve kalori tüketiminizi kontrol altında tutmanıza olanak tanır. Avokado ayrıca metabolik hızınızı artıran ve yağ yakımını hızlandıran omega-3 yağ asitleri bakımından da yüksektir.
VİTAMİNLER AÇISINDAN ÇOK ZENGİN
Avokado, C, E, K ve B6 vitaminlerinin yanı sıra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca lutein, beta karoten ve omega-3 yağ asitleri sağlarlar.
Avokado, kişinin öğünler arasında daha tok hissetmesine yardımcı olabilecek yüksek düzeyde sağlıklı, faydalı yağlar içerir. Yağ yemek, karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır ve bu da kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur.
Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırma, 12 hafta boyunca her gün avokado ile yemek yiyen kadınların viseral karın yağında azalma olduğunu buldu. Denemenin bir parçası olarak, katılımcılar iki gruba ayrıldı.
KADIN KATILIMCILAR ÜZERİNDE ÇALIŞILDI
Bir gruba taze avokado içeren yemekler verilirken, diğerine benzer içerik ve kalorilere sahip ancak avokado içermeyen bir yemek verildi. Avokado yiyen kadın katılımcılar ayrıca visseral yağın subkutan yağa oranında bir azalma gösterdi, bu da yağın organlardan uzağa yeniden dağıtılması anlamına geliyor.
ERKEK KATILIMCILAR BİR DEĞİŞİKLİK YAŞAMADI
Erkek katılımcılar bu değişikliği yaşamamıştır. Science Daily'de konuşan, çalışmanın ortak yazarı Richard Mackenzie şunları söyledi: Araştırmamız, günlük avokado tüketiminin cinsiyetler arasındaki farklı yağ dağılımı üzerindeki faydalarına değerli bir ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda bize bunu anlamak için daha fazla çalışma yürütmek için bir temel sağlıyor. Avokadoların vücut yağı ve sağlığı üzerindeki tam etkisi.
GÖBEK YAĞINI TAM TAHMİN ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR
Araştırmamızı daha da ileriye götürerek, avokadoyu diyetlerine dahil etmekten en çok hangi tür insanların yararlanacağı konusunda daha net bir resim elde edebileceğiz ve hastalara yağ depolamayı nasıl azaltacakları konusunda rehberlik etmeleri için sağlık danışmanlarına değerli veriler sunabileceğiz.
Görüntüleme testleri olmadan tam olarak ne kadar iç organ yağınız olduğunu bilmek mümkün değildir.Ancak göbek deliğini bir işaretleyici olarak kullanarak belinizi ölçerek kaba bir tahminde bulunabilirsiniz.