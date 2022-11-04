Bu besin direkt göbek yağını hedef alıyor! İşte dümdüz bir karın için yemeniz gereken en doğru şey...

Karın bölgesinde aşırı miktarda iç organ yağının depolanması, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi bir dizi soruna neden olabilir.Tahmin edebileceğiniz gibi, çok fazla iç organ yağına sahip olmak, çok fazla kalori almaktan ve yeterince egzersiz yapmamaktan kaynaklanır. Ancak iç organlardaki yağları dökmenize yardımcı olabilecek bazı yiyecekler var. Gelin bunların neler olduğuna birlikte bir bakalım.