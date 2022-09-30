Bu çay tüm vücut şeklinizi değiştiriyor! Tüm fazlalıkları silip süpüren metabolizma canavarı

Temel düzeyde metabolizma, vücudun yedikleri ve içtiklerini enerjiye dönüştürür. Daha hızlı bir metabolizmanız varsa, vücudunuz enerjiyi daha hızlı yakar. Bu da sağlıklı bir kilo kaybının anahtarıdır. Kilo vermek ve metabolizmayı hızlandırmak, belirli bir yiyecek veya içecek türünden fazlasını içerir. Taşıdıkları besin ve antioksidanlara dayalı olarak, hedeflerinize ulaşmanıza katkıda bulunur. İşte metabolizmanızı hızlandıran çaylar…
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefilli çay, içebileceğiniz en sağlıklı çaylar arasında bulunuyor. Zencefilin içeriğindeki gingeroller ve shogaoller adı verilen iki bileşik, kilo vermeyi kolaylaştırır. Bu bileşikler, vücutta serbest radikal hasarını azaltan bir antioksidan etkisi oluşturur. Böylece metabolizmanın daha hızlı işlemesini sağlayarak kilo verme sürecini kolaylaştırabilir.
SİYAH ÇAY
Dünya genelinde en çok tüketilen çaylardan biri olan siyah çay, sadece yararlı düzeyde kafein içermekle kalmaz, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırabilir. Genellikle vücutta fazla kalori veya yağ yakımını destekleyen bu çay, kilo kaybını kolaylaştıran flavon adı verilen içeriğe de sahiptir. Siyah çayda bulunan kafeini, özellikle sabah saatlerinde tüketmek, metabolizmayı iyileştirir.
MATCHA ÇAYI
Matcha, birbirinden farklı sağlık yararlarıyla öne çıkan bir yeşil çay türü. Özellikle kafein, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler içeren popüler bir yüksek kaliteli Japon çayları arasında yer alıyor. Antrenmandan önce bir fincan matcha çayı içmek, metabolizmayı ve yağ oksidasyonunu hızlandırdığı, bunun da kilo kaybına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yağ oksidasyonu vücudun vücut yağını kullanma veya yakma hızı olarak tanımlanabilir. Yağ oksidasyonunun yüksek oranda olması, daha fazla kilo kaybetmek anlamına gelir.
YEŞİL ÇAY
Klasik bir metabolizma hızlandırıcı bir çay olarak bilinen yeşil çay, en çok tüketilen çaylar arasında yerini alıyor. Özellikle antioksidanlar açısından zengin olan bu çay, yağ ve kilo kaybı konusunda da olumlu etkilere sahip. Özellikle egzersiz sırasında daha fazla yağ yakımını sağlayan ve bir antioksidan türü olan kateşinler yönünden de zengindir. 12 hafta boyunca yeşil çay özütü verilen bir deneyde daha fazla kilo kaybı gerçekleştiği tespit edildi.
OOLONG ÇAYI
Yaygınlığı daha az olsa da oolong çayı, kilo vermeye yardımcı olan antioksidanlar yönünden oldukça zengindir. Vücudun yağları nasıl metabolize etmesini sağlayarak, kilo kaybını teşvik edilmiştir. 2009'da yapılan bir araştırmanın ardından altı haftalık bir çalışmada, günde 8 gram oolong çayı içenlerin %64-66 obez ve fazla kilolu olmaları durumunda daha fazla yağ oranı kaybettiği tespit edildi.
ROOIBOS ÇAYI
Kafein tüketmek istemeyenlerin tercihi olabilecek Rooibos çayı, metabolizmayı hızlandırmanızı sağlayacak bir diğer seçenek. Güney Afrika anavatanı olan Rooibos, aspalatin adlı bir bileşik içerir. Bu bileşik, potansiyel olarak hem şeker hem de yağ metabolizmasını artırmaya yardımcı oluyor. Bu sayede zayıflama hızını artırabilir.