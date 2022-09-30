Bu çay tüm vücut şeklinizi değiştiriyor! Tüm fazlalıkları silip süpüren metabolizma canavarı

MATCHA ÇAYI Matcha, birbirinden farklı sağlık yararlarıyla öne çıkan bir yeşil çay türü. Özellikle kafein, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler içeren popüler bir yüksek kaliteli Japon çayları arasında yer alıyor. Antrenmandan önce bir fincan matcha çayı içmek, metabolizmayı ve yağ oksidasyonunu hızlandırdığı, bunun da kilo kaybına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yağ oksidasyonu vücudun vücut yağını kullanma veya yakma hızı olarak tanımlanabilir. Yağ oksidasyonunun yüksek oranda olması, daha fazla kilo kaybetmek anlamına gelir.

YEŞİL ÇAY Klasik bir metabolizma hızlandırıcı bir çay olarak bilinen yeşil çay, en çok tüketilen çaylar arasında yerini alıyor. Özellikle antioksidanlar açısından zengin olan bu çay, yağ ve kilo kaybı konusunda da olumlu etkilere sahip. Özellikle egzersiz sırasında daha fazla yağ yakımını sağlayan ve bir antioksidan türü olan kateşinler yönünden de zengindir. 12 hafta boyunca yeşil çay özütü verilen bir deneyde daha fazla kilo kaybı gerçekleştiği tespit edildi.