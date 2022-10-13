Bu içeceğin çoğu zarar azı karar! Doğru tüketildiğinde yararları saymakla bitmiyor...

Yüksek kaloriye sahip olan aromalı, kremalı, soslu veya şuruplu kahveler içerdikleri fazla şekerden dolayı başta obezite olmak üzere diyabet ve karaciğer yağlanması gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Fazla alınan şeker vücutta yağlanmaya neden olur. Anlık kahveler bize ne kadar doygunluk hissi verse de daha hızlı acıkmamıza neden oluyor. Ekstra şekerli ve kremalı kahvelerin yoğun içeriğinden dolayı ise bir anda fazlaca kalori almış olursunuz ve kilo alımı kaçınılmaz bir hale gelir. Reflü veya gastrit gibi mide rahatsızlıklarına karşı risk artar. Yüksek kalori ve şeker içeriğine sahip kahvelerden uzak durulmalıdır.