Bu içecek adeta metabolizmayı uçuruyor! En hızlı yağ yaktıran formül…

Deri altı yağından farklı olarak, göbeğin derinliklerinde depolandığı için visseral yağı göremezsiniz. Organları korumak ve izole etmek için belli bir miktara ihtiyacımız var. Ancak çok fazlası tehlikeli olabilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi komplikasyonlara neden olabilir.Ancak diyet de dahil olmak üzere visseral yağı azaltmanın yolları vardır. Just ABD'de kayıtlı diyetisyen Nataly Komova, bunu yapmanın bir yolu olarak ananas suyu içmeyi önerdi. Ananas, açlığı azaltarak karın yağlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bir proteolitik enzim olan bromelain içerir.