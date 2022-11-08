Bu içecek adeta metabolizmayı uçuruyor! En hızlı yağ yaktıran formül…

Deri altı yağından farklı olarak, göbeğin derinliklerinde depolandığı için visseral yağı göremezsiniz. Organları korumak ve izole etmek için belli bir miktara ihtiyacımız var. Ancak çok fazlası tehlikeli olabilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi komplikasyonlara neden olabilir.Ancak diyet de dahil olmak üzere visseral yağı azaltmanın yolları vardır. Just ABD'de kayıtlı diyetisyen Nataly Komova, bunu yapmanın bir yolu olarak ananas suyu içmeyi önerdi. Ananas, açlığı azaltarak karın yağlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bir proteolitik enzim olan bromelain içerir.
ANANAS SUYU OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR
Enzimin ayrıca kilo kaybını olumlu yönde etkileyen metabolizmanızı hızlandırdığına inanılıyor."Bu, 2018'de Gıda Bilimi ve Biyoteknoloji dergisinde yayınlanan araştırmalarla desteklendi. Mısır ve Suudi Arabistan'daki akademisyenler tarafından yürütülen çalışmada, ananas suyunun obezite önleyici etkileri ele alındı.
KİLO VERMENİZİ SAĞLIYOR
Yüksek yağlı diyet grubundaki hayvanlar obez olduklarında, yüksek yağlı veya normal diyetle birlikte ananas suyu verildi. Şöyle diyor: Sonuç olarak, ananas suyu, vücut serum lipidini, kilo alımını ve hepatik lipid birikimini azaltarak yüksek yağlı diyete bağlı obeziteyi bastırdı.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR
Meyve suyu ayrıca yüksek yağlı diyete bağlı obez yapılan çalışmalarda adipositlerin sayısında ve boyutunda bir azalmaya neden oldu. Bu etkileri, lipogenezi aşağı regüle ederek ve lipit metabolizması ile ilgili genlerin transkripsiyonel seviyesinde yağ asidi oksidasyonunu yukarı regüle ederek yağ metabolizmasının modülasyonu yoluyla ortaya koyuyor gibi görünüyordu.
"YUMURTA YEMEYİ TAVSİYE EDİYOR"
Bu bulgular, ananas suyunun belirgin bir zararlı etkisi olmayan gerçek bir obezite karşıtı aday olabileceğini gösteriyor.Bayan Komova ayrıca visseral yağı azaltmak için yumurta yemeyi tavsiye etti. "Yumurtalar açlığınızı ve iştahınızı bastıran proteinle yüklüdür" dedi. Bundan dolayı, karın kilo alımına neden olabilecek çok fazla kalori yeme olasılığınız daha düşüktür.
ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK
Görüntüleme testleri olmadan tam olarak ne kadar iç organ yağınız olduğunu bilmek mümkün değildir. Ancak göbek deliğini bir işaret olarak kullanarak belinizi ölçerek kaba bir tahminde bulunabilirsiniz. Kadınlar için 35 inç veya daha fazlası visseral yağa işaret edebilir ve erkekler için 40 inçtir.