Bu karışım metabolizmanızı coşturuyor! Kahve ve yeşil çayı karıştırırsanız...

Metabolizma, vücudunuzun tüm işlevlerine enerji vermek için kalori yakar. Nefes almaktan, sindirmekten ve kan dolaşımından, saç uzatmaya, sizi bir kat merdiven çıkmaya ve yaralanmadan sonra hücreleri onarmaya kadar her şey. Uyurken bile kaynar. Bu yavaş yanma, gün boyunca çoğunlukla sabit kalır. Vücut büyüklüğü, kas kütlesi ve yaş, metabolizmanızın hızında rol oynar. Ancak çoğunlukla genleriniz tarafından belirlenir.
EGZERSİZLE METABOLİZMANIZI UYANDIRIN
Egzersiz, bu halsiz hücreleri azaltır ve onları metabolizmayı hızlandırmada daha aktif olan kas hücreleri ile değiştirir. Araştırmalar, daha yavaş bir metabolizma ile ilişkili olan "FTO" adlı gene sahip kişilerin bile, dört hafta boyunca düzenli egzersiz yaptıklarında, fazlasıyla kilo verdiğini gösteriyor.
KAS YAPIN
Kas, yağdan daha aktiftir. Bu nedenle ne kadar çok kasa sahipseniz, vücudunuz dinlenirken bile fazla kalori yakar. Metabolizmanızı yükseltmenin en iyi yolu, vücudunuz antrenmandan sonra 48 ila 72 saat sonra metabolizmanızı artıran ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizleridir.
SAĞLIKLI BESLENİN
Diyet yaparak ve aslında kendinizi aç bırakarak, metabolizmanızı yavaşlatarak kendinizi zorluyorsunuz. İşte bu ters etki yapıyor. Kısıtlayıcı diyetler metabolizmayı düşürme eğilimindeyken, aralıklı oruç metabolizmayı yükseltebilir. Aralıklı orucun bir türü, yemek yemeyi belirli bir zaman aralığıyla sınırlamaktır.
KAHVE VE YEŞİL ÇAY İÇİN
İçine krema, tonlarca şeker ve kahve dükkanlarında olan tatlandırıcılarla kahvenizi doldurmadığınız sürece, kahve metabolizmanızı günlük olarak hızlandırır. Araştırmalar, yeşil çay ve kafein karışımının termogenez ve yağ oksidasyonu yoluyla kilonuzu koruduğunu gösteriyor. Çalışmalar, yeşil çaydaki kateşin adı verilen güçlü antioksidan bileşiklerinin vücudu daha fazla yağ yakmaya teşvik edebileceğini gösteriyor. Ayrıca bu karışımı günde bir kere tüketmeniz yağ yakımı için oldukça faydalı olacak.