Bu karışım metabolizmanızı coşturuyor! Kahve ve yeşil çayı karıştırırsanız...

Belli bir yaştan sonra metabolizmayı hızlandırmak epey zorlaşıyor. Özellikle metabolizma hızınız genetikse… Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez özelliklerinin başında doğru beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıkları gelir. Bunları uyguladığınızda, metabolizmanızda hızlanacaktır. Peki yağ yakımını kolaylaştırmak ve metabolizmayı hızlandırmak için yapmanız gerekeni biliyor musunuz? İşte kolay yağ yakmanın yolları…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 11:31

Metabolizma, vücudunuzun tüm işlevlerine enerji vermek için kalori yakar. Nefes almaktan, sindirmekten ve kan dolaşımından, saç uzatmaya, sizi bir kat merdiven çıkmaya ve yaralanmadan sonra hücreleri onarmaya kadar her şey. Uyurken bile kaynar. Bu yavaş yanma, gün boyunca çoğunlukla sabit kalır. Vücut büyüklüğü, kas kütlesi ve yaş, metabolizmanızın hızında rol oynar. Ancak çoğunlukla genleriniz tarafından belirlenir.

EGZERSİZLE METABOLİZMANIZI UYANDIRIN Egzersiz, bu halsiz hücreleri azaltır ve onları metabolizmayı hızlandırmada daha aktif olan kas hücreleri ile değiştirir. Araştırmalar, daha yavaş bir metabolizma ile ilişkili olan "FTO" adlı gene sahip kişilerin bile, dört hafta boyunca düzenli egzersiz yaptıklarında, fazlasıyla kilo verdiğini gösteriyor.