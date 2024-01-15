Bu yaş aralığına dikkat! Kesinlikle ekran karşısına geçirilmemeli...

Çocukların gün boyu ekran kullanım oranı hakkında bilgi veren Psi. Dan. Saliha Bilgiç, "Tüm psikoloji disiplinleri 0-2 yaş arasındaki çocukların ekrandan uzak tutulması konusunda hemfikirdir. 2 yaş sonrasında bir günde ekran karşısında geçirmesi gereken maksimum süre yaşı x10 dakika şeklinde hesaplanabilir. 12 yaşından sonra 2 saatten fazla ekran kullanımı sağlığımız açısından iyi değildir" dedi.



"Ekransız saat ilan edin"

Pandemi sonrası ekran bağımlısı olan çocuklar konusunda uyarıda bulunan Bilgiç, "Pandemi bizleri eve kapadı. Evde yapılacak şeyler ise kısıtlı olduğu için hepimizin ekran kullanımı arttı. Aslında ekran ve teknoloji bağımlılık yapmaz, alışkanlık yapar. Bağımlılık yapan online oyunlardır. "Bağımlı oldu " demek için online oyun süresinin gittikçe artması, oyunsuz kaldığında ciddi sorunlar çıkması sorumluluklar ve ilişkilerde aksamalar ayrıca ilgilendiği aktivitelerde azalmalar olması gerekir. Pandemi öncesinde doğru kullanım süresi online oyunlara sadece hafta sonu en fazla 2 saat izin verilmesiydi. Ama pandemi ile beraber kullanım hafta içine yayıldı ve süresi uzadı. Haliyle risk de arttı. Atacağımız ilk adım akşam 21.00 ya da 22.00 sonrasını "ekransız saat" ilan etmek ve bu konuda kararlı durmaktır. Çünkü bu sağlıklı bir uyku için de önemli" şeklinde konuştu.



"Farklı yöntemlerle çocukları ekran başından uzaklaştırın"

Günlük online oyun süresini 12 yaş üstü çocuklar için en fazla 2 saat ile kısıtlaması gerektiğine vurgu yapan Bilgiç, "Bu süreyi de en az iki parça halinde kullanmasını sağlamak. Süreyi ısrarla aştığında ise ertesi gün online oyunsuz bırakmak. Bunu önceden konuşarak anlaşma ile yapmak önemli. Çocuğu ekrandan uzaklaştırırken "Kalk artık " demek yerine meyve saatine, bir market alışverişine ya da ortak bir ev sorumluluğuna davet ederek uzaklaştırmak daha doğru. Her hafta eve kutu oyunu alıp birlikte her gün en az 15 dakika oynamak çocuğa yeni alternatif sunmak için oldukça önemli. Bilim-Deney setleri de çocukların ilgisini çeker. Eve en az bir-iki çocuk dergi aboneliği yapmak yine güzel bir seçenek olur. Çocuğumu ekrandan uzak tutayım derken ilişkiyi koparmayın. Çünkü belki de en önemli ağ takılması en faydalı olan aile bağıdır" diye konuştu.