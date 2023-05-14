Bu yöntem uykunuzda bile cayır cayır yağ yaktırıyor! Tartıda her gün düşen rakamın srrı

Ghrelin, midede salgılanan ve beyinde açlığın sinyalini veren bir hormondur. Seviyeler, yemek yemeden önce, yani mide boşken yüksektir. Yemek yedikten sonra ise düşüşe geçer.Leptin ise yağ hücrelerinden salgılanan bir hormondur ve beyne tokluk sinyali göndererek açlık hissini ortadan kaldırır.

Uyku eksikliği, obezitenin gelişiminde sadece bir faktör olsa bile araştırmalar bunun açlık seviyelerini olumsuz etkilediğini ve kişinin yüksek yağlı ve yüksek şekerli gıdalardan daha fazla kalori tüketmesini etkilediğini gösteriyor. Bu durum, açlık hormonu seviyelerini etkileyerek, acıkmanıza neden olan ghrelini artırarak ve tokluk hissi veren leptini azaltarak gerçekleşir.

Kötü uyku düzeni, sempatik sinir sistemini de olumsuz etkiler ve stresli ilişkili bir hormon olan kortizol düzeylerinin artmasına neden olabilir. Bir diğer sorun ise insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) adlı hormonu da baskılayabilir. IGF-1'in baskılanması, daha fazla yağ depolanması ile yakından ilişkilidir.

Tüm bunların yanı sıra, uyku apnesi gibi birçok uyku bozukluğu, kilo alımı ile daha da kötüleşebilir. Bu durum ise, kilo alımına ve kilo alımı da zayıf uykuya yol açarak kendi içerisinde kötü uykuya neden olabilir.