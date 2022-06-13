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Çağla Şikel karın kaslarını bu diyete borçlu! İşte tığ gibi incelten diyetin detayları

Yıllara meydan okuyan güzelliği, ince ve kaslı vücudu ile her görenin hayran kaldığı yüzlerden biri olan Çağla Şikel, sağlıklı ve genç görüntüsünün sırlarını açıkladı. Günlük olarak beslenme düzeni hakkında detaylar veren Şikel, normal yaşantısında neler yediğini de detaylı bir şekilde paylaştı. İşte incecik bir vücuda sahip olmanız için yapmanız gerekenler...

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 14:19
Çağla Şikel karın kaslarını bu diyete borçlu! İşte tığ gibi incelten diyetin detayları

İki ana ve bir ara öğün olmak üzere günde 3 defa yemek yediğini belirten Çağla Şikel'in beslenme düzeni ise şöyle;

KAHVALTI

Çağla Şikel, sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı olarak 2 yumurta ve avokado yediğini söylüyor. Bu besinlerle bir kase hazırladığını söyleyen Şikel, içerisine günlük olarak peynir, yeşil biber, kırmızı biber, badem, ceviz, çam fıstığı ve yulaf gibi bir besin daha ekleyerek karışım hazırladığını söylüyor. Her gün farklı birini tercih ettiğini ve sırayla değiştirerek çeşitlilik yarattığını söylüyor.

ÖĞLE YEMEĞİ

Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra öğle yemeklerini spordan önceye saklayan Çağla Şikel, bu süreçte acıktığı için hem kendisini doyuracak hem de sağlıklı olabilecek bir öğün tercih ettiğini belirtiyor. Yulaf ve biraz sütle hazırladığı karışımın içerisine bolca meyve koyduğunu söyleyen Şikel, genelde muz ve çileği tercih ettiğini söylüyor. Yanında ise antioksidan özelliği bol olan yaban mersini, böğürtlen, ahududu ve frenk üzümü orman meyvelerinden bir avuç yulafına katarak tükettiğini söylüyor.

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğini 6:30-7:00 civarı yemiş olmaya dikkat eden Çağla Şikel, yatmadan önce yediklerinin vücudu tarafından sindirilmiş olmasına büyük özen gösterdiğini söylüyor. Eğer spor yaptıysa akşam yemeğinde protein yani et tüketmeye özen gösterirken yanında mutlaka sebze de tüketiyor. Örneğin dereotlu maydanozlu haşlanmış mercimek salatası ile hem protein hem de karbonhidrat alırken mutlaka bir kase de yoğurt tükettiğini söylüyor.

ÇAĞLA ŞİKEL GİBİ BESLENMENİN PÜF NOKTALARI

Özellikle hem öğlen hem de akşam mutlaka yemeğinin yanında yoğurt ve turşu tüketmeye çalışan Şikel, mutlaka öğünlerde değişiklik yapılması gerektiğini söylüyor.

Proteinleri şöyle tüketiyor;

  • Tavuğu but ve haşlanmış olarak iki şekilde tüketiyor.
  • Bonfile et ya da köfte tercihleri arasında.
  • Haftada bir az pişmiş ızgara somon balığını fırında ya da tost makinesinde pişiriyor.
  • Akşam yemeğinde tercih ettiği bu besinleri ise muhakkak düzenli olarak değiştirerek tüketiyor ve üç gün üst üste aynı şeyi yememeye özen gösteriyor.

Yiyeceklerine asla sos gibi zararlı ve kalorisini yükseltecek eklemeler yapmıyor ancak sadece somonun üzerine zaman zaman bir miktar tereyağı ekleyebiliyor.

Sebzeleri ise;

  • Ispanak yemeğini kıyma ile yaparak protein içermesine de özen gösteriyor.
  • Mutlaka prebiyotik olarak turşu tüketiyor.
  • Karbonhidrat olarak nadir de olsa ekmek yiyebiliyor.
  • Yeşil fasulye, taze fasulye, kuru fasulye, yeşil mercimek sebze olarak severek tükettiği besinlerden.
  • Nohutlu avokadolu ya da pancarlı humus da favorileri arasında ve etin yanında tüketiyor.

Salatalarına ise;

  • Kırmızı lahana, marul, her türlü yeşillik, semizotu, pazı, ıspanak ve kuzu kulağını karıştırarak çiğ şekilde salata olarak tüketiyor.

HAMBURGER DE YİYOR

Sürekli olarak sağlıklı beslendiğini söyleyen Çağla Şikel, arada bir de hamburger, mantı gibi ürünler de tükettiğini söylüyor. Ancak düzenli olarak sağlıklı beslenildiğinde hafta bir veya iki kaçamak yapmanın bir zararı olacağına inanmıyor.

Avokado, pazı, ıspanak, semizotu, yulaf, kırmızı lahana, chia tohumu, orman meyveleri, kahve ve yeşil çay favori besinleri arasında ve mutlaka yeme düzeninizde olması gerektiğini belirtiyor.

Son olarak ise bol su tüketilmesi gerektiğini belirten Çağla Şikel, ortalama 2-2,5 litre su tüketiyor.

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