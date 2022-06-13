Çağla Şikel karın kaslarını bu diyete borçlu! İşte tığ gibi incelten diyetin detayları

İki ana ve bir ara öğün olmak üzere günde 3 defa yemek yediğini belirten Çağla Şikel'in beslenme düzeni ise şöyle;
KAHVALTI
Çağla Şikel, sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı olarak 2 yumurta ve avokado yediğini söylüyor. Bu besinlerle bir kase hazırladığını söyleyen Şikel, içerisine günlük olarak peynir, yeşil biber, kırmızı biber, badem, ceviz, çam fıstığı ve yulaf gibi bir besin daha ekleyerek karışım hazırladığını söylüyor. Her gün farklı birini tercih ettiğini ve sırayla değiştirerek çeşitlilik yarattığını söylüyor.
ÖĞLE YEMEĞİ
Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra öğle yemeklerini spordan önceye saklayan Çağla Şikel, bu süreçte acıktığı için hem kendisini doyuracak hem de sağlıklı olabilecek bir öğün tercih ettiğini belirtiyor. Yulaf ve biraz sütle hazırladığı karışımın içerisine bolca meyve koyduğunu söyleyen Şikel, genelde muz ve çileği tercih ettiğini söylüyor. Yanında ise antioksidan özelliği bol olan yaban mersini, böğürtlen, ahududu ve frenk üzümü orman meyvelerinden bir avuç yulafına katarak tükettiğini söylüyor.
AKŞAM YEMEĞİ
Akşam yemeğini 6:30-7:00 civarı yemiş olmaya dikkat eden Çağla Şikel, yatmadan önce yediklerinin vücudu tarafından sindirilmiş olmasına büyük özen gösterdiğini söylüyor. Eğer spor yaptıysa akşam yemeğinde protein yani et tüketmeye özen gösterirken yanında mutlaka sebze de tüketiyor. Örneğin dereotlu maydanozlu haşlanmış mercimek salatası ile hem protein hem de karbonhidrat alırken mutlaka bir kase de yoğurt tükettiğini söylüyor.
ÇAĞLA ŞİKEL GİBİ BESLENMENİN PÜF NOKTALARI
Özellikle hem öğlen hem de akşam mutlaka yemeğinin yanında yoğurt ve turşu tüketmeye çalışan Şikel, mutlaka öğünlerde değişiklik yapılması gerektiğini söylüyor.
Proteinleri şöyle tüketiyor;
Yiyeceklerine asla sos gibi zararlı ve kalorisini yükseltecek eklemeler yapmıyor ancak sadece somonun üzerine zaman zaman bir miktar tereyağı ekleyebiliyor.
Sebzeleri ise;
Salatalarına ise;
HAMBURGER DE YİYOR
Sürekli olarak sağlıklı beslendiğini söyleyen Çağla Şikel, arada bir de hamburger, mantı gibi ürünler de tükettiğini söylüyor. Ancak düzenli olarak sağlıklı beslenildiğinde hafta bir veya iki kaçamak yapmanın bir zararı olacağına inanmıyor.
Avokado, pazı, ıspanak, semizotu, yulaf, kırmızı lahana, chia tohumu, orman meyveleri, kahve ve yeşil çay favori besinleri arasında ve mutlaka yeme düzeninizde olması gerektiğini belirtiyor.
Son olarak ise bol su tüketilmesi gerektiğini belirten Çağla Şikel, ortalama 2-2,5 litre su tüketiyor.