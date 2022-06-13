Çağla Şikel karın kaslarını bu diyete borçlu! İşte tığ gibi incelten diyetin detayları

HAMBURGER DE YİYOR

Sürekli olarak sağlıklı beslendiğini söyleyen Çağla Şikel, arada bir de hamburger, mantı gibi ürünler de tükettiğini söylüyor. Ancak düzenli olarak sağlıklı beslenildiğinde hafta bir veya iki kaçamak yapmanın bir zararı olacağına inanmıyor.

Avokado, pazı, ıspanak, semizotu, yulaf, kırmızı lahana, chia tohumu, orman meyveleri, kahve ve yeşil çay favori besinleri arasında ve mutlaka yeme düzeninizde olması gerektiğini belirtiyor.

Son olarak ise bol su tüketilmesi gerektiğini belirten Çağla Şikel, ortalama 2-2,5 litre su tüketiyor.