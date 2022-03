Çok yiyip zayıf kalmak isteyenlere müjde! İşte diyetsiz zayıf kalmanın püf noktaları

Hızlı bir şekilde kilo aldığınızı düşünüyorsanız, vereceğimiz bu liste tam da size göre! Hem doyurucu hem de besin değeri yüksek gıdalar sayesinde kilo kontrolünüzü daha rahat bir şekilde sağlayacaksınız. Ancak bu besinleri diyet listenize eklemeden önce bir beslenme uzmanından onay almanızı tavsiye ederiz.

YİYECEKLER SİZİ NASIL DOYMUŞ HİSSETTİRİR?

Yiyeceklerin tokluk değerine veya kalori içeriğine göre ne kadar tatmin edici olduğunu çeşitli faktörler etkiler. Kalori/doygunluk oranını belirlemek için bir tokluk indeksi ölçeği kullanılır. Doygunluk endeksi, bir yiyeceğin sizi doyurma, açlığınızı azaltma ve gün boyunca daha az kalori almanıza yardımcı olma yeteneğini ölçer. Bazı yiyecekler açlığı gidermede ve aşırı yemeyi önlemede diğerlerinden daha iyidir. Gelin bu besinlere birlikte bakalım:

YUMURTA





Yumurtalar inanılmaz derece besleyicidir ve zengin içeriklidir. Yumurta sarısı, besinlerin çoğunu ve proteinin yaklaşık yarısını sağlar. İyi bir protein kaynağıdır. Yani dokuz temel amino asidin hepsini uygun oranlarda içerirler. Ek olarak, kalori açısından makul derecede doldururlar.

Çok sayıda araştırmaya göre, kahvaltıda yumurta yiyen insanlar, kahvaltıda simit yiyenlere göre gün boyunca daha tok hissederler ve daha az kalori tüketirler. Aynı zamanda yumurta yiyen insanların hızlı bir şekilde kilo verdiği açıklandı. Bunu akılda tutarak, hızlı ve kolay bir akşam yemeği arıyorsanız, yumurta her zaman iyi bir seçimdir!

YULAF EZMESİ





Yulaf ezmesi yüksek oranda lif içerdiğinden ve çok fazla su emdiği için oldukça doyurucudur. Geleneksel kahvaltılık gevreklerden daha uzun süre tok kalmanızı sağlar, böylece gün içinde daha az yiyebilirsiniz. Hem "ağır" bir kahvaltı hem de hafif bir akşam yemeği için uygundur.

BAKLAGİLLER





Baklagiller, yüksek protein ve lif içeriği nedeniyle oldukça doyurucudur. Kalorileri de düşüktür, bu nedenle kilo vermeye çalışan herkes için harika bir seçenektir. Örneğin fasulye, bezelye ve mercimek, yüksek lif ve protein içeriği ile bilinir. Aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olabilecek iyi bir seçenektir.

TURUNÇGİLLER





Turunçgiller, sindirime yardımcı olan ve tokluğu artıran bir lif olan pektin bakımından yüksektir. Ayrıca çok fazla su içerirler. Portakal ve greyfurt su bakımından zengindir, bu nedenle kalorileri düşükken sizi doyurma oranları yüksektir. Aynı zamanda greyfurtun uzun zamandır kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Greyfurt yiyen obez insanlar, yapılan bir çalışmada önemli ölçüde daha fazla kilo verdi. Başka bir araştırma, altı hafta boyunca öğünlerde günde üç kez yarım greyfurt yemenin orta derecede kilo kaybına ve bel çevresinde önemli bir azalmaya yol açtığını buldu.

YAĞSIZ ET





Protein açısından zengin yağsız etler çok sayıda kalori sağlar. Aslında, düşük proteinli diyetlerle karşılaştırıldığında, yüksek proteinli diyetler genel olarak daha az kalori tüketilmesine neden olur. Bir araştırmaya göre, insanlar öğle yemeğinde yüksek proteinli et yedikten sonra geceleri yüksek karbonhidratlı yemek yiyenlere göre %12 daha az yediler. Yüksek proteinli yağsız et içeren her öğün, sonraki öğünlerde daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir.

SÜZME PEYNİR





Süzme peynirin kalorisi düşüktür, ancak protein açısından bol miktarda bulunur. B vitaminleri, kalsiyum, fosfor ve selenyum içinde bulunan mineraller arasındadır. Süzme peynir bu özelliklerinden dolayı zayıflamaya yardımcı bir besindir ve bu nedenle pek çok kişi tarafından tüketilmektedir.

SEBZELER







Sebzeler kalorileri düşük bir o kadar da yüksek hacme sahiptirler. Ayrıca faydalı besinler ve bitki bileşenleri bakımından da yüksektirler. Bu nedenle sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdırlar. Ayrıca tokluk hissine katkıda bulunan su ve lif bakımından da yüksektirler. Salataların, özellikle yemekten önce tüketildiğinde açlığın giderilmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bir araştırmaya göre, yemekten önce salata yiyen insanlar yemek boyunca %7-12 daha az kalori tükettiler.