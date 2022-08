Diyetisyenden önemli uyarı! Bu saatten sonra yemek...

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:



"IF diyeti 16 saatlik açlık 8 saatlik yeme programıdır. 16 saatlik açlık halinde şekersiz çay, kahve ve su içilebilir. Genelde 12-6 diye adlandırılan yani öğlen 12.00'den akşam 06.00'ya kadar yenilebilen akşam 07.00'den 08.00'den son hiç bir şey yenilmeyen diğer gün saat 12.00'ye kadar durulan açlık durumudur. 16 saatlik açlık durumu kişiye göre değişmektedir. Herkes aralıklı oruç diyeti yapamaz. Kişi uzun süreli açlığa dayanamıyorsa, herhangi bir kronik hastalığı varsa kesinlikle aralıklı oruç (IF) diyeti planlanmamaktadır. Aralıklı oruç ( IF) diyetindeki amaç vücudun insülin salınımının azaltılması ve insülin salınımını azalttığı içinde yağ dokularını daha çabuk çözülerek kilo vermesidir. Yalnız aralıklı oruç sadece zayıflama amaçlı yapılmamalıdır. Fonksiyonel tıp diyetisyenliğinde kişilerin hastalık durumuna daha iyi etme anlamında da kullanmaktayız. Aralıklı oruç diyeti bir uzman eşliğinde, diyetisyen eşliğinde yapılmalıdır. Kişinin öncelikle genel sağlık durumu saptanmalı ve aralıklı oruç diyetine uygun olup olmadığı bulunmalıdır. Eğer kişi Oruç diyeti yapmaya uygun görülürse de kan şekeri, diğer parametreler, kontrol altında tutulup kişiye özel bir program ile yapılmalıdır. Bu nedenle her yerde duyulan diyetlerin yapılmasını biz diyetisyenler olarak uygun bulmamaktayız."