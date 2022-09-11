Diyetisyenlerin tarifi! Haftada 3 gün içtiğinizde tüm ödemi söküp atıyor

Bir sabah uyandınız ve tartıda +1, +2 kg gördünüz, yüzüğünüz dar gelmeye başladı veya kıyafetler vücudunuzda iz yapıyor.. Hepimizin aşina olduğu ödem ile karşı karşıyayız. Peki nedir bu ödem?



Vücudumuzun %60-70'i sudan oluşur. Hücre içi sıvının hücre dışına çıkarak doku aralarında birikmesine, sıvı miktarının artmasına ödem denir. El ve akaylarda şişlik olarak kendini gösteren ödem problemini çözmek için ödeme neden olan faktörlerin bilinmesi gerekir.