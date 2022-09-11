Diyetisyenlerin tarifi! Haftada 3 gün içtiğinizde tüm ödemi söküp atıyor

Bir sabah uyandınız ve tartıda +1, +2 kg gördünüz, yüzüğünüz dar gelmeye başladı veya kıyafetler vücudunuzda iz yapıyor.. Hepimizin aşina olduğu ödem ile karşı karşıyayız. Peki nedir bu ödem?
Vücudumuzun %60-70'i sudan oluşur. Hücre içi sıvının hücre dışına çıkarak doku aralarında birikmesine, sıvı miktarının artmasına ödem denir. El ve akaylarda şişlik olarak kendini gösteren ödem problemini çözmek için ödeme neden olan faktörlerin bilinmesi gerekir.
ÖDEM SEBEPLERİ
Ödem probleminden kurtulmak için;
Ödem atımına destek su tarifi haftada 3-4 gün tüketebilirsiniz.
Malzemeler
✨1 fincan demlenmiş soğutulmuş kiraz sapı çayı
✨1/2 dilimlenmiş elma
✨1/2 dilimlenmiş limon
✨1 avuç maydanoz, 3-4 dal taze nane
✨1 kabuk tarçın
Tüm malzemeleri 2 litre suya ekliyoruz. 3-4 saat bekletip gün boyunca tüketebilirsiniz..