Dondurup tükettiğinizde haftada 3 kilo verdiriyor! Yağları parçalıyor metabolizmayı ateşliyor

Üzüm beslenmenize dahil edebileceğiniz mükemmel bir meyvedir. Kalorileri düşüktür, hastalıklarla mücadele eden antioksidanlar içerdikleri gibi ayrıca su ve lif içerirler. Ek olarak zengin bir A ve C vitamini kaynağıdırlar. Ama en önemlisi: üzümler hiçbir suçluluk duymadan tüketebileceğiniz mükemmel bir tatlıdır.
ÜZÜM KİLO VERMEDE NE KADAR ETKİLİ MİDİR?
Üzümün zayıflama üzerinde birçok farklı yararı bulunmaktadır. İşte tüm faydaları…
KALORİSİ DÜŞÜKTÜR
Üzüm ve meyve genel olarak kilo vermek istiyorsanız diyetinize dahil edebileceğiniz en iyi yiyeceklerden biridir. 100 gram üzüm yaklaşık 69 kalori içerir. Yağ, kolesterol veya sodyum içermezler. Buda, birden fazla porsiyon yiyebileceğiniz ve kilo alma konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
ELLAGİK ASİT İÇERİR
Ellagik asit, kırmızı üzümlerin kabuğunda bulunan doğal bir bitkisel besindir. Anti-inflamatuar ve anti-kanser özelliklerinin yanı sıra lipid ve glikoz metabolizmasını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
SU İÇERİR
Kilo vermek isteyenler için suyun birçok faydası vardır. Su tok hissetmenize ve dolayısıyla daha az yemenize yardımcı olmanın yanı sıra vücudun depolanan yağları enerji olarak kullanmasına da yardımcı olur. Su aynı zamanda böbreklerdeki ve mesanedeki metabolik hızınızı yavaşlatan toksinleri de temizler.
Üzümlerin su içeriği yüksektir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Üzüm bir öğünle birlikte tüketildiğinde tokluk hissini artırabilir ve aşırı yemeyi önleyebilir. Ayrıca böbreklerde ve mesanede biriken toksinlerin atılmasına da yardımcı olurlar, bu da metabolizma hızının artmasına yardımcı olur.
LİF DEPOSUDUR
Kilo vermeye veya kilosunu korumaya çalışan bireylere uzmanların tavsiyesi daha fazla lif tüketmektir. Lif, sindirimi düzenlemeye yardımcı olabilir ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar, bu da daha az atıştırma sıklığına ve potansiyel olarak daha az kalori alımı sağlar.
Üzüm hem çözünür hem de çözünmeyen lif içerir. Çözünür lif türü, sindirim sisteminde glikoz emilimini yavaşlatan jel benzeri bir malzeme oluşturur. Bu, üzüm gibi tatlı bir şey yedikten sonra kan şekeri seviyenizin aniden yükselmesi yerine, gün boyunca sabit kalacağı anlamına gelir. Sürekli olarak düşük kan şekeri seviyeleri, şekerli yiyeceklere olan isteğin azalmasına ve ayrıca gün boyunca genel bir tokluk hissine yol açarak aşırı yemeyi önleyebilir.
Çözünmeyen lif kalın bağırsak için faydalıdır. Çünkü bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca kabızlığı, gazı ve şişkinliği önlemek için yiyeceklerin sindirim sisteminizde daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur.
Her iki lif türü de kilo vermek için faydalıdır, ancak birlikte iştahları kontrol etmede ve gün boyunca kalori alımını azaltmada daha da etkilidir.
RESVERATROL İÇERİR
Resveratrol, üzümlerde, yer fıstığı ve farklı meyveler gibi diğer gıdalarda bulunan kimyasal bir bileşiktir. Çalışmalar, bu kimyasalın kilo kaybına birçok farklı şekilde yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Resveratrol içeren üzüm enerji seviyenizi artırır çünkü meyve vücut tarafından glikoza (bir şeker formu) parçalanan karbonhidratlar içerir. Bu süreç vücudunuzun gelişmiş metabolizma için daha fazla enerji kullanmasını sağlar.
Resveratrolün kilo kaybı üzerindeki bir diğer etkisi de vücudunuzun yağ asitlerini metabolize etmesine yardımcı olarak yağları daha hızlı yakmanıza ve daha hızlı kilo vermenize olanak sağlamasıdır. Resveratrol ayrıca vücudunuzdaki insülin salgısının düzenlenmesine de yardımcı olabilir. Kanda yüksek düzeyde insülin bulunması, obezite ve tip 2 diyabet gibi diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.
Resveratrolün kilo yönetimine yardımcı olmasının bir başka yolu da vücudunuzdaki oksidatif stresi azaltmaktır. Serbest radikaller biriktiğinde, resveratrol bunların vücudunuzdaki hücreler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. Bu, vücudunuzdaki hasarı önleyerek çeşitli hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
KİLO VERMEK İÇİN ÜZÜM NASIL TÜKETİLMELİDİR?
Üzüm pek çok yemekte kullanılabilen çok yönlü meyvelerdir. Kilo kaybı için diyetinize üzümleri dahil etmek istiyorsanız işte birkaç fikir:
DONDURARAK YİYİN
Üzümleri dondurucuda bekleterek dondurmak ve ardından tüketmek, size hem dondurma gibi bir tatlı yiyormuş hissi verecek hem de daha doygun hissetmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle kilo vermek isteyenler için dondurarak tüketmek etkili bir yöntemdir.
TAMAMINI TÜKETİN
Üzüm hem çözünür hem de çözünmez lif içerdiğinden, sindirimi kolaylaştırmak için bütün olarak yenilebilir. Lif, çok fazla kalori tüketmeden tokluk hissini (tokluk hissini) artırmak, gün boyunca daha az yemeye yardımcı olmak, enerji seviyesini artırmak, iştahı azaltmak, kan şekeri seviyesini düzenlemek gibi çeşitli sağlık yararlarına sahiptir. Meyveleri bütün olarak çiğnemek daha az tüketmenizi ve daha çabuk doymanızı sağlar.
SALATALARA EKLEYİN
Kilo kaybı için üzüm kullanmanın harika bir yolu, onları doğrayıp marul, brokoli, havuç vb. gibi diğer düşük kalorili, yüksek lifli sebzelerle birlikte bir salataya eklemektir.
ÜZÜMÜN DİĞER FAYDALARI
HASTALIKLARI ÖNLER
Üzümün farkında olmadığınız birçok faydası da vardır. Antioksidanlar bağışıklık sisteminizi destekler çünkü vücuttaki hücrelerin serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korunmasına yardımcı olurlar. Serbest radikallerin hücrelere verdiği hasar, kontrol edilmezse hastalığa ve hatta kansere neden olur.
KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Üzüm yemek aynı zamanda kalp hastalıklarına yakalanmayı önlemeye de yardımcı olabilir. Bu üzümün yüksek polifenol içeriğine bağlanmaktadır. Üzümün antioksidan özellikleri ateroskleroz gibi hastalıkları başlatan oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olur. Üzüm polifenolleri ayrıca antiinflamatuar etkilere sahiptir.
Üzüm ayrıca kilo kaybı ve genel sağlıkla ilişkili bir bileşik olan resveratrol içerir. Resveratrol tüketildiğinde vücuttaki iltihabı azalttığı ve LDL kolesterol oksidasyonunu önlediği de gösterilmiştir. Bu faktörlerin her ikisi de serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stres nedeniyle arter duvarlarında oluşan hasarı önleyerek kalp hastalığı riskini azaltır.
GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Araştırmalar üzüm tüketiminin retina ve makulanızı (gözün orta kısımları) korumaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, gözdeki ışığı filtreleyen lutein ve zeaksantin içermesidir.
KAN BASINCINI DÜZENLER
Üzüm yemek, hipertansiyon riskini azalttığı yaygın olarak bilinen potasyum içerdiğinden kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olabilir. K vitamini ayrıca atardamarlarınızda mineral birikmesini önleyerek yüksek tansiyona karşı korunmaya destek olur.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Karotenoidler ve C vitamini sağlıklı kemikler için faydalıdır çünkü vücutta kalsiyum emilimini arttırırlar. Bu vitaminler en çok böbrekler, karaciğer, akciğerler, deri vb. organlarda yoğunlaşmıştır. Ancak üzümlerde de mevcut olmaları kemik yapıcı birçok faydadan yararlanmanızı sağlar.
KANSERİ ÖNLER
Ellagik asit, üzümlerde bulunan ve kanserle mücadele özellikleri nedeniyle üzerinde çalışılan başka bir bileşiktir. Vücutta hücrelerin anormal şekilde büyümesini ve tümörlerin oluşmasına neden olmasını önlemeye yardımcı olabilecek ürolitin A'ya dönüştürülür. Bu bileşiğin ayrıca mevcut kanserli hücrelerin kendi kendilerini yok etmelerine (apoptoz) neden olarak onları öldürdüğüne inanılmaktadır.