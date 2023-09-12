Dondurup tükettiğinizde haftada 3 kilo verdiriyor! Yağları parçalıyor metabolizmayı ateşliyor

Ellagik asit, kırmızı üzümlerin kabuğunda bulunan doğal bir bitkisel besindir. Anti-inflamatuar ve anti-kanser özelliklerinin yanı sıra lipid ve glikoz metabolizmasını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

SU İÇERİR

Kilo vermek isteyenler için suyun birçok faydası vardır. Su tok hissetmenize ve dolayısıyla daha az yemenize yardımcı olmanın yanı sıra vücudun depolanan yağları enerji olarak kullanmasına da yardımcı olur. Su aynı zamanda böbreklerdeki ve mesanedeki metabolik hızınızı yavaşlatan toksinleri de temizler.

Üzümlerin su içeriği yüksektir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Üzüm bir öğünle birlikte tüketildiğinde tokluk hissini artırabilir ve aşırı yemeyi önleyebilir. Ayrıca böbreklerde ve mesanede biriken toksinlerin atılmasına da yardımcı olurlar, bu da metabolizma hızının artmasına yardımcı olur.