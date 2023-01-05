Dünyanın en kötü diyeti listelendi! Sakın bu diyeti yapmayın: Kilo vermek yerine…

"BU DİYETİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Tüm bu etkenlerin sonucunda, sürdürülebilir olması oldukça zor bir beslenme sistemidir. US News!in sağlık editörü Gretel Schueller, kısa vadeli diyetlerin genellikle kilo kaybı için geçici çözümler sunsa da, uzun vadede sağlıklı bir diyet olmadığını belirtiyor. Üstelik uzun vadede daha fazla kalori alımına neden olabilecek sonuçlarla kilo alımını daha şiddetli hale getirebilir.

Insider'a konuşan Schueller, günün sonunda bu diyeti ne kadar sürdürebilirim sorusunu kendine sormanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.