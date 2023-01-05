Dünyanın en kötü diyeti listelendi! Sakın bu diyeti yapmayın: Kilo vermek yerine…

2023 yılında yapılmaması gereken ve 2022 yılı boyunca "en kötü diyet" listesinin başına oturan "çiğ beslenme" bazı tehlikeler barındırıyor. Yalnızca meyve, sebze, filizlenmiş tahıl gibi "pişirilmemiş" besinlerin tüketimini içeren bu beslenme sisteminde ayrıca işlenmemiş süt gibi hayvansal ürünler de yerini alıyor.
"24 DİYET İNCELENDİ! EN KÖTÜSÜ…"
US News & World Report, her yıl sağlık ve beslenme uzmanlarını bir araya getirerek popüler diyetleri genel sağlık durumları, takip edilmelerinin ne kadar kolay olduğu ve kilo verme ve hastalıkları önleme potansiyelleri gibi faktörlere göre sıralıyor. Bu yıl incelenen 24 diyet, şaşırtan listede bir araya geldi.
Uzmanlar, çiğ gıda tüketiminin genel olarak en düşük sırada yer aldığını, çünkü pişmiş gıdaları tüketiminin kesilmesinin herhangi bir faydası olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtti. Ayrıca son derece sınırlayıcı bir diyet olmasının yanı sıra, çiğ gıdaların hazır gıdalara oranla daha düşük kalori ve protein içermesi nedeniyle düşük doyuruculuk düzeyine sahiptir.
"BU DİYETİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Tüm bu etkenlerin sonucunda, sürdürülebilir olması oldukça zor bir beslenme sistemidir. US News!in sağlık editörü Gretel Schueller, kısa vadeli diyetlerin genellikle kilo kaybı için geçici çözümler sunsa da, uzun vadede sağlıklı bir diyet olmadığını belirtiyor. Üstelik uzun vadede daha fazla kalori alımına neden olabilecek sonuçlarla kilo alımını daha şiddetli hale getirebilir.
Insider'a konuşan Schueller, günün sonunda bu diyeti ne kadar sürdürebilirim sorusunu kendine sormanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.
"TİCARİ DİYETLERE KARŞI TETİKTE OLUN"
Uzmanlar, çok fazla kısıtlamanın diyet planı uygulamasını zorlu hale getirileceğini belirtiyor. Katı kuralları olan veya belirli yiyecek gruplarını tüketimini ortadan kaldıran diyetler, her ne kadar kısa vadede etkili görünse de, bunları sürdürmek oldukça zordur. Aşırı kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünüz veya kendinizi yoksun hissettiğiniz an, diyetinizi devam ettirmekte zorlanmanız da oldukça olasıdır.
Uzmanlar paneli, diğer düşük dereceli diyetlerin de aşırı derecede katı veya uzun vadede takip edilmesinin zor olduğunu veya potansiyel olarak besleyici gıda gruplarını kestiğini belirtti. Düşük karbonhidratlı Atkins diyeti ile SlimFast ve Optavia gibi yüksek oranda işlenmiş shake'ler, barlar ve bütün gıdaların yerine kullanılan takviyeleri içeren ticari diyetler diğer kötü performans gösterenlerdi.
Buna karşılık, birinci sınıf Akdeniz diyeti ve yüksek puan alan diğer planlar çeşitlilik içerir, yiyecek gruplarını dışlamaz ve farklı yaşam tarzlarına uyacak şekilde ayarlanması daha kolaydır. Schueller, "Zirveye çıkan diyetler, yıllardır sağlıklı beslenmeye yönelik sağduyulu bir yaklaşım kullandığını, tüm gıdaları birleştirdiğini ve esnek olduğunu bildiğimiz diyetlerdir" açıklamasında bulundu.
KETO LİSTELERDE YUKARI YÜKSELDİ
Birkaç yıl boyunca sağlıklı beslenme için en kötü diyet olarak sıralanırken, yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı keto diyeti hızlı kilo kaybı için ilk sırada yer aldı ve bu yıl genel olarak 20. sırada yer aldı. Son birkaç yılda, keto ve düşük karbonhidratlı diyetlerin insanların kilolarını ve kan şekerini yönetmelerine yardımcı olabileceğini ve daha yoğun besleyici gıdalar ve sağlıklı yağlar içerecek şekilde yapılandırılabileceğini gösteren kanıtlar ortaya çıktı.
"KETO DİYET KALP SAĞLIĞINDA TEHLİKELER BARINDIRIYOR"
Keto diyet, her ne kadar listede yukarıya tırmansa da, uzmanlar, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor. Keto diyet, kalp sağlığı için en son sırada yer alan diyetlerden biri. Daha önce, bazı araştırmalarda kalp sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olduğu, diyetin doymuş yağ açısından yüksek olduğuna dair endişeleri de beraberinde getirdi.
Karbonhidratları kesmek, aynı zamanda meyve, bazı sebzeler ve tam tahıllar gibi besleyici içeriği yoğun gıdaları da ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu nedenle keto diyet hala tehlikeli diyetler arasında yerini almaya devam ediyor.
"KARBONHİDRAT ORANINI DÜŞÜRÜRKEN DOYMUŞ YAĞ ORANINI YÜKSELTMEYİN"
West Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düşük karbonhidratlı diyetler üzerine çalışan bir profesör olan Dr. Mark Cucuzzella, daha önce Insider'a verdiği demeçte, bunun tereyağı, hamburger ve peynirle dolu basmakalıp " kirli keto " diyeti olması gerekmediğini söyledi. Daha sağlıklı keto dostu gıdaların örnekleri arasında zeytinyağı gibi yağ kaynakları, balık gibi proteinler, meyveler gibi düşük karbonhidratlı meyveler ve besinler için bol miktarda yapraklı yeşillik yer aldığını söyledi.