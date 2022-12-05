Gece açlığını bitiren yöntem! Bu sayede hızla eriyeceksiniz...

Kış aylarında okulların da açılmasıyla daha düzenli bir hayata geçerken aslında kilo vermemiz ve verdiğimiz kiloyu korumamızın kolaylaşması beklenirken akşamların uzun olması ve havanın soğumasıyla karbonhidrata yönelimin artması, gece atıştırmalarının başlaması kilo kontrolünü zorlaştırabilir.

Uzun kış akşamlarında açlık krizlerine yenik düşerek işi oluruna bırakıp özgürce yiyerek yaz aylarına karın bölgenizde kocaman bir simitle mi girmek istersiniz? Yoksa düzenli beslenerek ve beslenmenizde küçük değişiklikler yaparak sağlıklı bir kış geçirmek ve yaza fit mi girmek istersiniz?

Yaz aylarına güzel başlangıç yapmak, sağlıklı ve huzurlu bir kış geçirmek için işte yapmanız gerekenler!