Göbek yağını parçalayıp yok ediyor! Dümdüz karın için her kahvaltıda bir tane…

DOĞRU KAHVALTI YAPIN

Son araştırmalar, kahvaltı yapmanın güvenilir bir kilo verme stratejisi olduğuna dair uzun süredir tartışma ortaya koydu. Ancak birçok beslenme uzmanı, danışanlarına kahvaltıyı kesinlikle öğününü atlamamaları gerektiğini belirtiyor.

Uzman Beden Eğitmeni Reda Elmardi, bu durumun sadece yeterli kalori almakla ilgili değil, aynı zamanda doğru türdeki kaloriyi almakla da ilgili olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, yüksek lifli bir kahvaltı yapan kişilerin, kahvaltıyı atlayan insanlardan daha düşük vücut kitle indeksine sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Yüksek lif oranına sahip olan yulaf ezmesi, kahvaltıların vazgeçilmezi olabilir. Bir diğeri ise göbek yağıyla adeta mücadele eden proteindir. International Journal of Environmental Research and Public Health adlı dergide 2020 yılında yapılan bir araştırma iki farklı kahvaltı türünü karşılaştırdı. yumurta ve tost ile şeker, süt ve portakal suyu içeren kepek gevreği. Her iki kahvaltı çeşidi de 50 kiloluk ama sağlıklı insandan oluşan aynı grup tarafından iki farklı günde tüketildi.

Araştırmacılar, protein açısından zengin yumurtayı yedikten sonra tokluk süresinin uzattığını buldular. Katılımcılar, yumurtalı kahvaltının ardından öğle ve akşam yemeklerinde şekerli kahvaltılık gevrek öğününe göre daha az yemek tükettiler.