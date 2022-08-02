Göbek yağını parçalayıp yok ediyor! Dümdüz karın için her kahvaltıda bir tane…

Aralıklı oruç, özellikle sağlıklı beslenerek kilo vermeyi daha da hızlandıran en önemli ipuçlarından biri. Aralıklı orucun, yemek yeme sürenizi belirli bir zaman aralığına sınırlandırması, sindirime vakit bulabilmesi nedeniyle yağ yakımınızı hızlandırabilir. İşte dümdüz bir göbek için diğer ipuçları…
DOĞRU KAHVALTI YAPIN
Son araştırmalar, kahvaltı yapmanın güvenilir bir kilo verme stratejisi olduğuna dair uzun süredir tartışma ortaya koydu. Ancak birçok beslenme uzmanı, danışanlarına kahvaltıyı kesinlikle öğününü atlamamaları gerektiğini belirtiyor.
Uzman Beden Eğitmeni Reda Elmardi, bu durumun sadece yeterli kalori almakla ilgili değil, aynı zamanda doğru türdeki kaloriyi almakla da ilgili olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, yüksek lifli bir kahvaltı yapan kişilerin, kahvaltıyı atlayan insanlardan daha düşük vücut kitle indeksine sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Yüksek lif oranına sahip olan yulaf ezmesi, kahvaltıların vazgeçilmezi olabilir. Bir diğeri ise göbek yağıyla adeta mücadele eden proteindir. International Journal of Environmental Research and Public Health adlı dergide 2020 yılında yapılan bir araştırma iki farklı kahvaltı türünü karşılaştırdı. yumurta ve tost ile şeker, süt ve portakal suyu içeren kepek gevreği. Her iki kahvaltı çeşidi de 50 kiloluk ama sağlıklı insandan oluşan aynı grup tarafından iki farklı günde tüketildi.
Araştırmacılar, protein açısından zengin yumurtayı yedikten sonra tokluk süresinin uzattığını buldular. Katılımcılar, yumurtalı kahvaltının ardından öğle ve akşam yemeklerinde şekerli kahvaltılık gevrek öğününe göre daha az yemek tükettiler.
GERÇEK AÇLIK DÜZEYİNİ BELİRLEYİN
Göbek yağından kurtulmanın en etkili yollarından biri, alışkanlıktan değil de açlığı gidermek için yemek yemeyi alışkanlık haline getirmek, endişeli veya depresyonda olduğunuz için yemek yemek ya da aslında aç olmadığınız için yemek yemektir.
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Bess Berger, insanların yaklaşık %75'inin susuzluk ve açlık mekanizmasının karıştığını belirtiyor. Bu durum, bazen aç olduklarını düşündüklerinde, gerçekten sadece susadıkları, ancak sonunda daha fazla yemek yemek yemeleriyle sonuçlanıyor. Yeterince su aldığımızdan emin olursak , gerçekten aç olduğumuzda daha az yemek yiyebiliriz. Böylece ekstra kalori alımı olmadan daha sağlıklı beslenebilirsiniz.
YEMEĞİNİZİ KENDİNİZ YAPIN
Evde kendi yemeklerinizi pişirdiğinizde, otomatik olarak daha sağlıklı yemelisiniz çünkü restoran yemekleri genellikle ekstra kalori, karbonhidrat, yağ ve sodyum bakımından oldukça yoğun içeriklere sahiptir. Bu da sağlıksız beslenme anlamına gelir. Yemek pişirerek, doğal olarak yiyecekleri daha dikkatli hazırlarsınız. Egzersiz yaptıktan sonra yiyin.
Kişisel Antrenör David Brendan, yağ kaybını hızlandırmak için aralıklı oruç tutmanın bir başka destekleyicisi. 16 saatlik bir oruç tutmayı ve yemekten önce orucun 13. ve 16. saatleri arasında güç antrenmanı yapılmasını öneriyor. Bu alışkanlığın yağ yakımını hızlandıracağını söyleyen Brendan, hızlı egzersiz seansından sonra vücudunuz o yakıtı kullanmaya hazır olacağını da belirtiyor. Ayrıca , idrarınızın neredeyse saydam olduğu noktaya kadar suyla içmeniz gerektiğini de vurgu yapıyor.
PLANINIZI HAZIRLARKEN GERÇEKÇİ OLUN
Herkes farklıdır. Bir kişi için işe yarayan şey, kilo vermek söz konusu olduğunda bir başkası için işe yaramayabilir. Fakat bazı şeyler, herkeste ortaktır. Kilo kaybı için yavaş, istikrarlı ve gerçekçi hedefler belirlemek yarışı kazanmanızı sağlar.
RENKLİ BİR TABAK HAZIRLAYIN
Uzmanlar, tabağınızın yarısının besin açısından yoğun meyve ve sebzelerle dolu olması gerektiğini söylüyor. Bu yiyecekler, aynı zamanda kuruyemişlerle birlikte birincil atıştırmalıklarınız olmalıdır. Kilo vermeye çalışsanız da çalışmasanız da, sağlık açısından oldukça önemlidir.
Halk sağlığını destekleyen bir araştırma kuruluşu olan Farr Enstitüsü'nden Uzman Daniel Boyer, meyve ve sebzelerin kalorileri tipik olarak düşük olduğundan, normalde yağ birikintisi olarak depolanan öğünler arasında fazladan kalori almanızı engelleyebileceğini veya azaltabileceğini belirtiyor.
Boyer, ayrıca, mineral bakımından zengin gıdalar, zencefil ve baklagiller gibi metabolizmayı hızlandıran gıdaları tüketmek de kalori açığı yaratabilir, bu da uygun kilo yönetimi için gerekli önemli bir faktördür diyor.
NİŞASTASIZ SEBZELER TÜKETİN
Beslenme Uzmanı Blanca Garcia, her öğüne ve yediğiniz her atıştırmalığa nişastalı olmayan sebzeler eklemeyi alışkanlık haline getirirseniz, lif alımınızı otomatik olarak artıracak ve vücut yağınızı kaybedeceğinizi belirtiyor. Lif, sindirilmeyen ve emilmeyen karmaşık bir karbonhidrattır; bağırsakların süpürgesi gibi çalışır. Bu durum, vücudunuzun karın bölgenizin yağlanmasına katkıda bulunabilecek tüm mevcut karbonhidratları, proteinleri ve yağları biriktirmemesine izin verir.
Lif ayrıca bağırsakta iltihabı azaltan ve obezite ile mücadeleye yardımcı olan sağlıklı bakteri çeşitliliğine de katkıda bulunur.