Göbek yağlarından kurtulmak isteyenler dikkat! Sizi hızlı bir şekilde zayıflatacak 6 Smoothie

Göbek bölgesindeki yağların %80'i diyet ile yok edilir. Diyetinizi kolaylaştıracak bu smoothie'ler hedefinize kısa sürede ulaşmanızı sağlayacak. Sadece enerji vermekle kalmaz aynı zamanda sabah ve gün ortasında tüketildiğinde açlık hissini yok edecek ve sizin tok kalmanızı sağlayacaktır.

Eğer, hedeflediğiniz bir kilo varsa smoothie'nizi hangi gıdalar ile yaptığınız çok önemli. Yapılan araştırmalar, göbek yağının hızlı bir şekilde erimesi için; protein, meyve, yoğurt ve fındık ezmesi eklemeyi ihmal etmemeniz yönündedir. Protein kan şekerinizin dengelenmesinde önemli rol oynar. Vücudumuzda oluşan insülin artışını önleyecektir.Çilek veya portakal gibi meyveler eklemeniz faydalı olacaktır.

Araştırmalar; bu meyvelerin kortizol seviyelerini stabilize etmede büyük rol oynadığını gösteren C vitamini içerir. Kortizol yani stres hormonumuz yüksek olduğunda, vücudun daha zor kilo vermesine neden olabilir. Fıstık veya badem ezmesi: Bunlar,kortizolü düşürmeye yardımcı olabilecek bol miktarda magnezyum içeriyor. Aynı zaman da yoğurt eklemek, sağlıklı bağırsak bakterilerinin seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir bu da araştırmaların vücudunuzun ne kadar ve nerede yağ depoladığı konusunda rol oynayabileceğini gösteriyor. Öyleyse gelin 6 smoothie tarifimizin neler olduğuna bakalım;