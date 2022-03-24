Göbek yağlarından kurtulmak isteyenler dikkat! Sizi hızlı bir şekilde zayıflatacak 6 Smoothie

Göbek bölgesindeki yağların %80'i diyet ile yok edilir. Diyetinizi kolaylaştıracak bu smoothie'ler hedefinize kısa sürede ulaşmanızı sağlayacak. Sadece enerji vermekle kalmaz aynı zamanda sabah ve gün ortasında tüketildiğinde açlık hissini yok edecek ve sizin tok kalmanızı sağlayacaktır.
Eğer, hedeflediğiniz bir kilo varsa smoothie'nizi hangi gıdalar ile yaptığınız çok önemli. Yapılan araştırmalar, göbek yağının hızlı bir şekilde erimesi için; protein, meyve, yoğurt ve fındık ezmesi eklemeyi ihmal etmemeniz yönündedir. Protein kan şekerinizin dengelenmesinde önemli rol oynar. Vücudumuzda oluşan insülin artışını önleyecektir.Çilek veya portakal gibi meyveler eklemeniz faydalı olacaktır.
Araştırmalar; bu meyvelerin kortizol seviyelerini stabilize etmede büyük rol oynadığını gösteren C vitamini içerir. Kortizol yani stres hormonumuz yüksek olduğunda, vücudun daha zor kilo vermesine neden olabilir. Fıstık veya badem ezmesi: Bunlar,kortizolü düşürmeye yardımcı olabilecek bol miktarda magnezyum içeriyor. Aynı zaman da yoğurt eklemek, sağlıklı bağırsak bakterilerinin seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir bu da araştırmaların vücudunuzun ne kadar ve nerede yağ depoladığı konusunda rol oynayabileceğini gösteriyor. Öyleyse gelin 6 smoothie tarifimizin neler olduğuna bakalım;
AVOKADO BERRY SMOOTHİE
Göbek yağını daha hızlı yakmak ve zayıflamak için, içine eklediğiniz sıvının doğru olması çok önemli. Bu yüzden meyve suyu yerine badem ya da kaju sütünü öneriyoruz.İçine; yaban mersini, ahududu ve böğürtlen hangisini tercih ediyorsanız, avokado ile bütünleştirip güzel bir karışım elde edebilirsiniz.
YEŞİL SMOOTHİE
Yeşillikler ile dolu bir smoothie'ye hazır mısınız? Ispanak, maydanoz, yeşil elma ve keten tohumunun birleşimi ile uzun süre tok kalabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığa çok faydalı bir tarif. Keten tohumu, kanser önleme ve hormon dengesinde inanılmaz sağlık yararları gösteren bitki bazlı bileşikler olan lignanlar ile doludur. Tadı pek güzel olmasa da içmenizde fayda var…
BİTTER ÇİKOLATALI MUZLU FINDIKLI SMOOTHİE
Güne başlamak için süper yüksek proteinli bir smoothie arıyorsanız, işte doğru adrestesiniz. Bu tarifi diğerlerine göre daha çok seveceksiniz. Tamamen tatlı ihtiyacınızı yok edecek. Çikolata, muzu ve fındıkları blenderdan geçirin ve granola yerine biraz ceviz kullanın. Granola sağlıklı olarak bilinsede içinde 35 gram şeker içeriyor.
BÖĞÜRTLENLİ VE KARNABAHARLI SMOOTHİE
Evet yanlış duymadınız. Bu smoothie'de karnabahar var. Sadece ona harika bir lezzet kazandırmakla kalmıyor, sizi daha uzun süre tok tutacak lifler içeriyor. Aynı zamanda şeker ilavesiz protein tozu ile daha çabuk kilo vermenizi sağlar.
HURMALI MUZLU KEFİRLİ SMOOTHİE
Bu tarifin yıldızı kefir, sindiriminizin hareketli kalmasına yardımcı olan, bağışıklık sisteminizi destekleyen ve kemiklerinize kalsiyum desteği veren mükemmel bir probiyotik kaynağıdır. Ayrıca hurmada zengin bir vitamin kaynağı olup sizi tok tutmakta başarılı olacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere yakalanma riskini azaltır. Bu tarifi bayılarak içeceğinizden eminim…