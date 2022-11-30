Göbekteki yağları yakıp yok ediyor! Bu yöntem sayesinde başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor..

FİZİKSEL AKTİVİTELERİNİZİ ARTIRIN Öncelikle, kilo vermek için vücudun belirli bir bölümünü egzersizle eritemeyeceğinizi bilmeniz önemlidir. "Bölgesel zayıflama" maalesef bir efsanedir. Örneğin, kol rutininiz kollarınızdaki yağları kaybetmenize neden olmaz. Bir ton mekik karın kaslarınızı güçlendirecektir ama göbeğinizdeki yağları yok etmez. Buna karşın yaptığınız egzersiz ne olursa olsun, kalori yakmanıza ve vücut ağırlığınızı tamamen kaybetmenize yardımcı olacaktır.

Dr. Bohl, "Göbek yağlanmasından kurtulmak için egzersiz yapmaya gelince, uzun vadede devam etme olasılığınız en yüksek olan egzersizleri seçin. Örneğin iş molasında veya yemek yedikten sonra tempolu yürüyüşe çıkabilirsiniz Aerobik egzersizler kalori yakar ve günün herhangi bir zamanında fit olmak için iyi olabilir." Direnç antrenmanı hem ağırlık kaldırırken hem de uzun vadede kalori yakar, çünkü kaslarınız ne kadar büyükse normal metabolik süreçlerinin bir parçası olarak gün boyunca yaktıkları kaloriler o kadar fazla olur."