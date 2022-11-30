Göbekteki yağları yakıp yok ediyor! Bu yöntem sayesinde başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor..

Dr. Bohl bunu şu şekilde açıklıyor. Çoğu kişinin vücuttaki yağ olarak düşündüğü kısım doğrudan cildinizin altında bulunan deri altı yağıdır. Bu, bacaklarınıza, kalçalarınıza ve kollarınızda birikebilen yağları içerir. Bohl, ekstra deri altı vücut yağının tipik olarak "armut biçimli" bir vücut şekline sahip olmakla bağlantılı olduğunu söylüyor.
Bununla birlikte, visseral yağ , "göbek yağınızı" ifade eder. Karnınızın derinliklerinde, organlarınızı çevreleyen bir yerde bulunur. Ekstra visseral yağ, "elma biçimli" bir vücuda sahip olmakla bağlantılıdır. Bohl, "İç organlardaki yağ sağlığınız için daha zararlıdır ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı, inme ve bazı kanserler riskinin artmasıyla ilişkilidir" diyor.
Göbek yağınız varsa yakmaya hazırsınız, bu alışkanlıkları günlük rutininize dahil etmekİstenmeyen göbek şişkinliğinizi eritmenize yardımcı olmakta son derece etkilidirler.
FİZİKSEL AKTİVİTELERİNİZİ ARTIRIN
Öncelikle, kilo vermek için vücudun belirli bir bölümünü egzersizle eritemeyeceğinizi bilmeniz önemlidir. "Bölgesel zayıflama" maalesef bir efsanedir. Örneğin, kol rutininiz kollarınızdaki yağları kaybetmenize neden olmaz. Bir ton mekik karın kaslarınızı güçlendirecektir ama göbeğinizdeki yağları yok etmez. Buna karşın yaptığınız egzersiz ne olursa olsun, kalori yakmanıza ve vücut ağırlığınızı tamamen kaybetmenize yardımcı olacaktır.
Dr. Bohl, "Göbek yağlanmasından kurtulmak için egzersiz yapmaya gelince, uzun vadede devam etme olasılığınız en yüksek olan egzersizleri seçin. Örneğin iş molasında veya yemek yedikten sonra tempolu yürüyüşe çıkabilirsiniz Aerobik egzersizler kalori yakar ve günün herhangi bir zamanında fit olmak için iyi olabilir." Direnç antrenmanı hem ağırlık kaldırırken hem de uzun vadede kalori yakar, çünkü kaslarınız ne kadar büyükse normal metabolik süreçlerinin bir parçası olarak gün boyunca yaktıkları kaloriler o kadar fazla olur."
YÜKSEK PROTEİN TÜKETİN
Kolay bir şekilde göbek bölgesindeki yağları eritmek için, protein tüketimi en etkili yöntemdir. Çeşitli çalışmalar, protein açısından yüksek bir diyet tüketmenin alt karın yağıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak, kilo verdiğinizi görmek için, diyetinize taze meyve ve sebzeleri dahil etmek önemlidir. Dr. Bohl araştırmalara dayanarak ekliyor: "Kaliteli protein kaynakları eklemek de önemlidir ve faydalı olabilir. Yapabiliyorsanız, balık ve tavuk gibi yağsız proteinleri tercih edin. Ya da daha iyisi bitki bazlı kinoa ve soya gibi proteinler seçin."
STRES DÜZEYİNİZİ YÖNETİN
Bohl, kortizolün kilo almayla bağlantılı stres hormonu olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle, stres seviyenizi yönetmek, göbekteki şişkinlikten kaçınmanın harika bir yoludur.
Bohl, "Rutininize kolayca uyacak bir şey arıyorsanız, günde en az bir kez meditasyon yapmayı veya derin nefes egzersizlerini deneyebilirsiniz. Düzenli bir uyku döngüsüne sahip olmak ve her gece yeterince uyumak da stresi yönetmenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kronik kaygınız varsa, uzman kişilerden yardım almanız önemlidir."
KALORİ AÇIĞI OLUŞTURUN
Sade ve basit, eğer kilo vermek istiyorsanız, yediğinizden daha fazla kalori yakmanız gerekir. Ne yazık ki, diyet yapmadığınızda göbeğinizdeki fazla yağların kendi kendine gitmesi mümkün değil. Ancak bu noktada kilo vermenin ve bu süreci devam ettirmenin en etkili yolu yemeklerinizi planlamaktır.
Dr. Bohl şöyle açıklıyor: "Haftanın başında tüm yemeklerinizi önceden planlarsanız (hatta önceden yaparsanız), her gün ne yiyeceğinizi düşünmenize gerek kalmadan doğru tercihler yapmanız daha kolay olur. Hatta önceden acıkmanız durumunda atıştırmalıklarınızın ne olacağının planını bile yapabilirsiniz. Örneğin, bebek havuç veya kereviz gibi düşük kalorili yiyecekleri öğün aralarında atıştırmak için buzdolabında saklayabilirsiniz."