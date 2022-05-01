Günde sadece 2 kez! Pekmezli limon kürü tığ gibi incelmenize yardımcı olacak

Tatlı yeme isteğini azaltan, uzun saatler tok tutup metabolizmayı hızlandıran bu kürle birlikte yaza hayalini kurduğunuz mükemmel vücutla merhaba diyeceksiniz. Şifalı olduğu kadar sağlık üzerinde olumlu etkileri de bulunan pekmezli limon kürü hakkında her şey bu yazıda sizleri bekliyor.

PEKMEZLİ LİMON KÜRÜ TARİFİ





Malzemeler;

3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, dut ya da dilediğiniz herhangi bir pekmezi kullanabilirsiniz)

Yarım limon (taze sıkılmış)

Bir bardağı yarısı kadar içme suyu

Yapımı;

Bir bardağın içerisine yarım limonun suyunu, seçtiğiniz pekmezi ve içme suyunu koyarak hazırlayın. İçerisindeki malzemeler iyice karışana kadar bir kaşık yardımıyla karıştırın. Kısa süre içerisinde hazır olacak kürü sabahları aç karna içmek etkisini göstermesine yardımcı olacaktır.

Eğer kürün etkilerini daha hızlı ve fazla görmek isterseniz aynı kürü sabah ve akşam olmak üzere iki defa hazırlayıp içebilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken tek şey 3 yerine 2 kaşık pekmez kullanarak hazırlamak olmalı. Son olarak ise hem sabah hem de akşam aç karna içmeniz gerektiğini hatırlatalım.

PEKMEZLİ LİMON KÜRÜNÜN FAYDALARI

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa tüketilen pekmezli limon kürü, tatlı ihtiyacının giderilmesini sağladığı gibi içerdiği doğal şeker sayesinde rafine şekerin yaratacağı etkilerden korunmanızı sağlar. Tüketebileceğiniz doğal içerikli bir tatlı olması sayesinde kilo verme sürecinizi kolaylıkla hızlandırır.





Pekmez denildiğinde akla ilk gelen kansızlık, tedavisinde büyük oranda etkilidir. Halk arasında kansızlık olarak bilinen ama aslında demir eksikliği anemisi adındaki bu rahatsızlığın giderilmesinde pekmez büyük yer sahibidir. Sabahları tüketilecek 1-2 kaşık pekmez günlük ihtiyacınız olan demir ihtiyacının neredeyse tamamını karşılamaktadır. Limonla birlikte tüketildiğinde hem kansızlığı giderecek hem de bağışıklığı güçlendirecektir.

Gribal enfeksiyonlara karşı büyük bir savaşçıdır. Düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korunmanızı sağlar. Aynı şekilde hastalıkta da daha çabuk iyileşmeye ve hastalığın semptomlarını hızla gidermeye yardımcı olur.





Yine hastalık sebebiye oluşacak boğaz ağrısı ve öksürüğün tedavisinde ideal bir yardımcıdır. Boğazda oluşan kaşıntı, geçmeyen öksürük için yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Kronikleşmiş öksürüklerin giderilmesine de katkıda bulunur. Bir hafta düzenli tüketildiğinde öksürüğün azalmasına hatta kesilmesine yardımcı olur.

Antioksidan özelliği sayesinde vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca hücrelerin yenilenmesinde de büyük etkendir.

Gün boyu ihtiyacınız olan enerji miktarını karşılar, yorgunluğu alır ve daha dinç hissetmenizi sağlar. Bu bakımdan yaşam kalitenizi de yükseltir.

BU KÜRÜ TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER





Düzenli ilaç kullanmanız gerekiyorsa, belirli bir kronik rahatsızlığınız varsa ya da ortaya çıkacak alerjik bir reaksiyona karşı mutlaka tüketmeden önce doktorunuza danışın. Her ne kadar doğal malzemelerle hazırlanıyor olsa da hekiminiz oluşabilecek yan etkileri göz önünde bulunduracaktır.

Boğaz ağrısı için bu kürü uygulamaya karar verdiyseniz, karışımın içerisine ekleyeceğiniz içme suyunu oda sıcaklığında değil ısıtarak eklemeniz daha etkili olmasını sağlayacaktır. Ancak su hiçbir zaman kaynar olmamalıdır.

Bu kürü içtikten sonra ilerleyen 2 saat boyunca çay ve kahve gibi kafein içerikli içeceklerin ve yiyeceklerin tüketilmesi önerilmemektedir.

Kilo vermek için tüketeceğiniz pekmezli limon küründe miktar oldukça önemlidir. Pekmez içeriğinde yüksek kalori barındırdığı için size gün boyu enerji vererek zinde hissetmenizi sağlar ancak fazla tüketildiğinde aksi etki de yapabilmektedir.

Tatlı yeme ihtiyacını gidermek için bu kürü uyguluyorsanız içerisine su katmadan hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı pekmezi üzerine yarım limonu sıkıp karıştırırak doğrudan yiyebilirsiniz.