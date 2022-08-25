Haftada iki porsiyon yediğinizde vücutta yağ hücresi bırakmıyor...

PROTEİN TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Hücrelerimizin yapıtaşı aminoasitlerdir. Aminoasitler ise protein kaynaklarında bolca bulunur. Bu yüzden kaliteli protein tüketimini günlük olarak vücuda sağlamak gerekir. Kahvaltıda yumurta/peynir, yemeklerde ise haftanın 2 günü tavuk, 2 günü balık , 2 günü bitkisel protein kaynaklarından olan kurubaklagiller ve 1 günü et tüketerek gereksinim karşılanmalıdır. Böylelikle hem erken açlık durumunun hem de yeme ataklarının önüne geçilmiş olacaktır.

VİTAMİN VE MİNERAL DENGESİ İÇİN GÜNLÜK SEBZE- MEYVE TÜKETİMİ

Bölgesel kilo kaybında en önemli bir diğer faktör ise vitamin, mineral ve antioksidan içeriği zengin olan sebze ve meyvelerdir. Vitamin ve minerallerin görevlerinden biri de hormonları uyarmaktır. Eksikliğinde diyet sürecinde harekete geçmesi beklenen hormon istenilen performansı gösteremez ise bölgesel incelme istenen oranda olmayacaktır. Bu sebepten özellikle yeşil yapraklı, kırmızı ve mor sebze/meyveler olmak üzere günlük beslenmede mutlaka yer almalıdır.