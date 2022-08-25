Haftada iki porsiyon yediğinizde vücutta yağ hücresi bırakmıyor...

Her bireyin fizyolojik yapısına göre vücudunun belirli bölgelerinde yağ hücreleri vardır. Bu yağ hücreleri bazılarının karın, bazılarının kalça, bazılarınınsa kol ve ya bacak bölgelerinde daha fazladır ve kilo artışı ile bölgesel biriken yağ hücreleri büyür. Buna bağlı olarak giyim alışverişinde kalçadan zor geçen beli bol gelen ve ya bedeni olsa da beli iliklenmeyen pantolonlara yada beden tam oturmuşken kolu sıkan ceketlere neden olur. Peki, fazla kilolardan kurtulmanın yolları nelerdir? Bunları yaşamamak için yapmamız gerekenler çok basit;
YOĞUN KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT!
Bedenimiz ihtiyacı olan enerjiyi ilk olarak karbonhidratları kullanarak sağlar, fazlasını ise yağ hücrelerine depolar. Bu sebepten gün içinde halsiz düşmemek için günlük karbonhidrat tüketimi mutlaka olmalı ancak miktarı kontrol altında tutulmalı. Karbonhidrat seçiminde ise kan şekerinde hızlı ataklara neden olmamak için olabildiğince tam tahıllı karbonhidratlardan ( tam buğday ekmek, bulgur, çavdar ekmeği, tam tahıllı makarna vb) faydalanmak gerekir.
AMBALAJLI BESİN TÜKETİMİNE SINIR GETİRİLMELİ
Yoğun iş temposunda bir çoğumuzun yemek hazırlamaktansa dolaplarında hazır besinler, yemekler, abur cuburlar bulunuyor ve hazırlık sürecinde kolaylık sağlıyor ya da öğünler dışarıda tüketiliyor. Ambalaja girmiş bir çok besinde ve ya gidilen restoranların bir çoğunda istenen lezzetin yakalanabilmesi için yemeklerdeki yağ oranı fazla olabiliyor. Kısa ve orta zincirli yağ asitlerinin (zeytinyağı, susam yağı, Hindistan cevizi yağı vb) sindirimi çabuk olurken ; Uzun zincirli yağ asitlerinin( tereyağı, margarin, kuyruk yağı vb) sindirimi uzun sürdüğünden vücut onları enerjiye çevirmeden yağ olarak depolar. Paketlenmiş bir çok besinde de uzun zincirli yağ asitleri yer aldığından bölgesel yağ hücrelerinizin de büyümesi kaçınılmaz oluyor. Bu da gözü ve ya mideyi doyurmasa da ekstradan kalori alımına ve kilo artışına neden oluyor.
PROTEİN TÜKETİMİ ÖNEMLİ
Hücrelerimizin yapıtaşı aminoasitlerdir. Aminoasitler ise protein kaynaklarında bolca bulunur. Bu yüzden kaliteli protein tüketimini günlük olarak vücuda sağlamak gerekir. Kahvaltıda yumurta/peynir, yemeklerde ise haftanın 2 günü tavuk, 2 günü balık , 2 günü bitkisel protein kaynaklarından olan kurubaklagiller ve 1 günü et tüketerek gereksinim karşılanmalıdır. Böylelikle hem erken açlık durumunun hem de yeme ataklarının önüne geçilmiş olacaktır.
VİTAMİN VE MİNERAL DENGESİ İÇİN GÜNLÜK SEBZE- MEYVE TÜKETİMİ
Bölgesel kilo kaybında en önemli bir diğer faktör ise vitamin, mineral ve antioksidan içeriği zengin olan sebze ve meyvelerdir. Vitamin ve minerallerin görevlerinden biri de hormonları uyarmaktır. Eksikliğinde diyet sürecinde harekete geçmesi beklenen hormon istenilen performansı gösteremez ise bölgesel incelme istenen oranda olmayacaktır. Bu sebepten özellikle yeşil yapraklı, kırmızı ve mor sebze/meyveler olmak üzere günlük beslenmede mutlaka yer almalıdır.
SU! SU! SU!
İnsan vücudunun da dünya gibi %70 i sudan oluşmaktadır. Bu sebepten vücudumuzun biyokimyası su ile sağlanır. Eğer istenen seviyede yağ yakmak istiyorsanız suyu günlük tüketimde 2-2,5 litre standardına oturtmanız gerekmektedir.
EGZERSİZ
Bölgesel zayıflama için her gün ve ya haftada 3 gün yapılan cardioya ek olarak hangi bölgenizden rahatsızsanız o bölgeye özel egzersiz hareketleri çalışmalısınız. Böylelikle bölgedeki yakımı arttırır ve kaslarınızı güçlendirerek istenilen bölgenin daha fit görünmesini sağlarsınız.