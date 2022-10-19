Her sabah bir defa yemek göbek yağlarını yok ediyor! Dümdüz bir karın için…

Bu bağlantıyı bulmak için İspanyol araştırmacılar, 137 maddelik kapsamlı bir gıda araştırması yapmadan önce 355 üniversite öğrencisinin vücut kompozisyonunun belirlemek için elektrk akımları ve X-ışınları kullandılar Çalışma sonucu, beş veya daha fazla yumurta yiyenlerin diyetlerindeki yüksek proteinin, daha küçük mide ve daha yağsız kaslara sahip olmalarının temel nedeni olduğunu buldu. Bunun nedeni vücudumuzun proteinleri yakmasının daha uzun sürmesidir.

Klinik beslenme bilim dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir araştırmada, katılımcıların haftada en az beş yumurta tükettikten sonra "önemli ölçüde" daha küçük ve ince hatlara,, daha düşük BMI'lere ve daha yüksek yağsız kas kütlesine sahip olduklarını buldu.

DÜZENLİ YUMURTA TÜKETİN

Yapılan araştırmalarda, işte olduğumuz beş günün her biri için bir yumurta yemenin ideal diyet olabileceğini öne sürdüğü için, diyet yapanların daha iyi bir yemek rutini bulmalarına yardımcı olabilir. Aslında, güne sağlıklı bir haşlanmış yumurta ile başlamak önümüzdeki gün için enerji almanın ve sabah 11'deki o karın gurultularını ertelemenin mükemmel bir yolu olabilir.

Daha önce insanlar, kilo vermenin ve kas geliştirmenin en iyi yolunun yalnızca bütün bir yumurtanın beyazını yemenin olduğuna inanıyorlardı, ancak bu araştırma, hem sarısını hem de beyazını tüketmenin aslında kilo kaybını ve kas kütlesini artırdığı konusundaki son fikir birliğine dayanıyor. Gözlemsel araştırmanın yazarları, bunun nedeninin yumurtalarda bulunan çok çeşitli besinlerin onları protein alımı için altın bir standart haline getirmesi olduğunu söylüyor:

"Bunun nedeni, yumurta sarısının vitaminler gibi anabolik tepkiyi modüle edebilen çeşitli protein olmayan bileşenler içermesi olabilir. Mineraller, palmitik asit, dokosaheksaenoik asit ve mikro RNA'lar, diğerleri arasında." Bu araştırma, düzenli yumurta tüketiminin en sağlıklı dengeli diyetlerin bir parçası olması gerektiğine dair artan kanıtlara katkıda bulunurken, yakın zamanda yapılan bir başka araştırma, çok yumurta tüketen kadınların tipik olarak daha düşük kolesterole sahip olduğu bulundu. "Yumurta ve balık da iyi protein kaynaklarıdır ve birçok vitamin ve mineral içerir." Mutlaka düzenli olarak tüketin.