Her sabah kahvaltıda tüketenleri iğne ipliğe döndürüyor! İşte yağları cayır cayır yakan içecekler

YEŞİL ÇAY Yeşil çay uzmanlar arasında oldukça popülerdir ve kilo vermeyi amaçladığınızda yeşil çay tüketmek için birçok neden vardır. Araştırmalar, bu içeceğin yağ yakma sürecini ve egzersiz yaparken performansınızı artırabileceğini gösteriyor.

Bu içeceğin ana bileşeni, tüm sağlık yararlarından sorumlu olan kateşinlerdir. Ayrıca ebegümeci çayı, oolong çayı gibi başka bitki demleme türlerini de deneyebilirsiniz. Daha fazla fayda için her zaman çay poşeti değil, çay yaprağını kullanın.