İncecik yapan o yöntem: Vücuttaki yağları söküp atıyor! Kahvenize bir kaşık eklediğinizde…

Yapılan bir araştırmada, ABD'de yaşayan vatandaşlar üzerinde bir araştırma gerçekleşiyor. Dubble espressonun içerisine iki farklı yağ eklenerek fazla kilolarından kurtulduğunu söylüyor.

TEREYAĞLI KAHVE NASIL YAPILIR?

Tereyağlı kahve yapmanın özel bir sırrı yoktur. Normal türk kahvenizi her zaman yaptığınız gibi aynı aşamalarla yapmaya devam edin. Tek püf noktası kahvenin içerisine tereyağı ve hindistan cevizi yağı eklemektir. Organik tereyağı kullanmanız ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan tereyağı, kürün etkili olması için oldukça önemlidir. Gün içerisinde bu kahveyi 2 fincan kahve tüketmeniz vücut direncinizi artıracaktır.